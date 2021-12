Daniel Ricciardo ne sait pas si les changements d’Abu Dhabi ont facilité les dépassements

Daniel Ricciardo aime les changements de tracé qui ont été effectués à Abu Dhabi, mais doute qu’ils aient facilité les dépassements.

Le circuit de Yas Marina accueille ce qui pourrait être l’une des finales de saison les plus spectaculaires de tous les temps avec Max Verstappen et Lewis Hamilton à égalité de points.

Aux yeux de beaucoup cependant, ce n’est pas un circuit digne d’une telle occasion, car il est loin d’être populaire depuis qu’il a rejoint le calendrier en 2009, en grande partie en raison de la difficulté des dépassements.

Pour répondre à ces préoccupations, des modifications ont été apportées au tracé de la course de cette année avec la suppression de deux chicanes dans le premier secteur et divers autres domaines également en cours d’élaboration.

Après le premier jour de course, Ricciardo n’est pas sûr qu’il soit plus facile de dépasser d’autres voitures le jour de la course.

« Je ne sais pas », a-t-il déclaré après la FP2 lorsqu’on lui a demandé s’il serait plus facile de dépasser.

« J’ai eu un peu de circulation, comme derrière une autre voiture, aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est plus facile, je ne sais pas si c’est plus difficile.

« C’est probablement la même chose. »

Kimi frappe le mur à la fin de FP2 et le drapeau rouge qui en résulte met fin à la session. Heureux de le voir monter et sortir de la voiture OK. Daniel termine P11 et Lando P13.#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/4rdTlQ441e – McLaren (@McLarenF1) 10 décembre 2021

Cela étant dit, dans l’ensemble, le pilote McLaren trouve que c’est une piste plus agréable à piloter maintenant, même s’il manque certaines choses sur le tracé d’origine.

« C’était probablement un peu plus amusant, je suppose », a-t-il déclaré.

« J’aime le virage 9, c’est un genre de virage assez rapide de type bol, donc c’est plutôt bien. Cinq est difficile, mais le précédent [layout] C’était aussi un peu délicat… En fait, je préfère la nouvelle section hôtelière.

« L’ancien avant-dernier virage me manque. Je pense que c’était un vrai coin, maintenant c’est facile [to do] appartement [out]. «

« Mais oui, dans l’ensemble, plus d’avantages que d’inconvénients. »

Ricciardo et co auront besoin d’un miracle – ils sont deuxièmes 1-2 de la saison – s’ils veulent prendre la 3e place au classement de Ferrari lors de la dernière manche. À en juger par le rythme de vendredi, ils auront du mal à marquer des points.

Néanmoins, Lando Norris dit qu’ils s’attendaient à être plus lents que leurs rivaux et n’est pas trop inquiet.

« Je pense qu’ils sont juste plus rapides en ce moment », a déclaré le Britannique.

« Ils l’ont été lors des dernières courses, nous ne sommes donc pas inquiets. Nous savons que nous sommes un peu en retrait, c’est comme ça en ce moment.

« Mais nous allons essayer de faire de bons changements du jour au lendemain et essayer d’être au moins un peu plus proches. »