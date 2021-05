Daniel Ricciardo ne se sent pas à l’aise ou confiant

Daniel Ricciardo dit qu’il a du mal à se sentir à l’aise ou en confiance dans sa McLaren sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Ricciardo a raconté comment, lors de ses trois premières courses avec l’équipe, il ne se sentait pas tout à fait à l’aise dans sa machine alors qu’il était battu par Lando Norris dans chacun d’eux.

L’Australien avait l’air de se débattre à nouveau lors de la première journée de course à Barcelone, terminant les séances en P14 et P15.

Il admet que, malgré trois balles à son actif, il a toujours du mal à se familiariser avec sa voiture.

“Je ne pense pas que ce soit le package aérodynamique ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré après le FP2.

«Je pense que ce matin, j’ai eu du mal à me sentir à l’aise ou confiant, donc j’étais un peu à l’écart et nous recherchions simplement une certaine adhérence arrière, en quelque sorte à lutter contre la voiture et à ne pas vraiment avoir la confiance nécessaire pour la pousser.

«Je pense que nous l’avons abordé cet après-midi, je pense que la voiture était meilleure et nous avons fait un pas. De toute évidence, une étape ne suffit pas, nous devons en faire une autre, donc sur le papier, cela n’a pas l’air génial, mais c’était certainement mieux cet après-midi.

«C’était une seconde à la première, donc c’est si proche et ça se voit – évidemment, la F1 est très proche cette année, mais c’est une piste que tout le monde connaît si bien donc ce n’est que de petites marges.

«Mais nous devons certainement en trouver d’autres demain car si nous sommes à une seconde, nous pourrions être de retour ici [doing interviews after Q1] donc certainement quelques dixièmes à trouver.

Le drapeau à damier met fin à # FP2. Lando P12, Daniel P15. De retour pour plus demain, équipe. 🧡 #McLaren # F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/R1QkTVLW95 – McLaren (@ McLarenF1) 7 mai 2021

Norris n’a pas eu la journée parfaite lui-même car, bien qu’il ait réussi à remporter la P4 en FP1, il ne pouvait qu’aller assez vite pour passer P12 en FP2.

Il dit que l’équipe ne comprend pas encore pourquoi les choses allaient tellement mieux le matin, mais ne s’inquiète pas encore.

“Certainement juste quelques choses à améliorer du côté de l’équilibre de toute façon,” dit-il.

«Un peu de comprendre pourquoi nous pensons que nous étions meilleurs ce matin que cet après-midi avec la température aussi.

«Donc des choses encore différentes, toujours la quatrième course de la saison, la quatrième piste de la saison, donc toujours à explorer différentes caractéristiques, différents tarmacs et des trucs comme ça.

«Donc, encore de nouvelles choses, apprendre, mais demain est le jour important, et c’est là que nous devons tout mettre en place.»

