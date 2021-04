Daniel Ricciardo: “ Nous voulions juste mettre fin à la carrière de l’autre ”

Daniel Ricciardo dit que lui et Max Verstappen n’avaient pas de problèmes personnels en tant que coéquipiers, mais voulaient mettre fin à leur carrière.

Les deux ont conduit l’un à côté de l’autre chez Red Bull pendant trois saisons de 2016 à 2018 et il y avait peu de choix entre eux tout au long de cette période.

Alors qu’ils semblaient avoir une bonne relation hors piste, les choses se sont réchauffées lorsqu’ils se sont écrasés et se sont retirés de la course à Bakou en 2018.

Peu de temps après, Ricciardo a pris la décision de quitter l’équipe, estimant qu’ils favorisaient le hollandais par dessus lui.

Les Australiens se sentent plus amis maintenant parce qu’ils n’ont pas cette rivalité intra-équipe.

«Je pense que c’est plus facile maintenant pour moi et Max d’être amis pour deux raisons», a-t-il déclaré. squaremile.com.

«Je pense que l’un est que nous ne sommes évidemment pas en concurrence directe – nous n’essayons pas fondamentalement de mettre fin à la carrière de l’autre!»

«Le deuxième point est que je pense – je veux dire, bien sûr, j’ai gagné des courses avec lui en tant que coéquipier et j’ai obtenu la pole position, donc je pense qu’il a toujours su que j’étais rapide et que je me respectais – mais maintenant, depuis que je suis parti, le d’autres pilotes sont venus et lui ayant des coéquipiers différents, je pense que cela a probablement accru son respect pour moi encore plus.

«Je veux dire que nous ne nous sommes jamais détestés, nous voulions juste mettre fin à la carrière de l’autre! C’est aussi simple que ça.”

Depuis le départ de Ricciardo, Red Bull a eu du mal à le remplacer, Pierre Gasly et Alex Albon n’ayant pas réussi à performer aussi bien que lui par rapport à Verstappen.

L’homme de McLaren estime que cela montre à quel point la composition de l’équipe était forte avec lui là-bas, et bien qu’il pense qu’ils le savaient déjà, il ne pense pas que les étrangers le savaient.

«Je crois sincèrement que Red Bull savait ce qu’ils avaient entre moi et Max», a-t-il déclaré.

«Ils savaient évidemment que nous étions au premier rang – et, oui, peut-être qu’ils s’attendaient à avoir du mal à savoir qui occupait le siège après moi.

«Je ne sais pas, mais je dirais que ceux qui ne font pas partie de l’équipe ont peut-être sous-estimé ce que Max et moi nous sommes fait, pour nous pousser à ce niveau.

«Et oui, évidemment, Pierre ou Alex, ne pouvaient pas en venir à bout. Ou du moins pas assez tôt.

