Daniel Ricciardo obtient toujours le bonus de podium malgré Aus GP DSQ

Daniel Ricciardo a été disqualifié de sa course à domicile en 2014, mais Red Bull a quand même payé sa prime pour le podium qu’il aurait obtenu.

Après deux saisons avec l’équipe junior Toro Rosso, Ricciardo a obtenu son opportunité avec l’équipe Red Bull, s’associant au quadruple champion du monde Sebastian Vettel pour 2014.

Et en ce qui concerne les débuts, terminer P2, lors de sa course à domicile, a été un résultat fantastique pour Ricciardo. Malheureusement, cela ne tiendrait pas.

Après la course, il a été disqualifié alors que sa voiture avait enfreint l’article 5.1.4, qui régit le débit maximum autorisé auquel le carburant peut s’écouler dans le moteur.

Mais, alors que le podium et le trophée lui ont été retirés, son bonus pour un podium ne l’a pas été.

Daniel Ricciardo lors de ses débuts chez Red Bull en Australie 2014, prouvant un succès instantané avec l’équipe pic.twitter.com/NkDk9SWhpg – Joshua Sullyvan (@sullyvanf1c) 8 décembre 2014

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

“C’était définitivement, je dirais en surface, plus un sillage”, a déclaré Ricciardo au podcast In The Fast Lane lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait émotionnellement après cette disqualification.

«Je pense qu’en interne, il y avait une certaine célébration en moi, parce que je savais ce que j’avais accompli ce week-end. Je m’étais en quelque sorte coché la case “OK, je peux le faire, je peux courir devant”.

«Je me souviens que j’avais beaucoup de copains là-bas et que nous avions en quelque sorte organisé quelques verres dans la chambre d’hôtel, et je me souviens que la baignoire était pleine de glace et de boissons, mais ce n’était pas vraiment l’ambiance pour y aller.

“En fait, c’est quand je suis arrivé dans la chambre, quand tout le monde était là, que j’ai reçu l’appel de Jonathan Wheatley [Red Bull’s Sporting Director], me disant ce que je savais qui allait arriver, mais il l’a confirmé. Il y a eu quelques câlins et peu importe, mais c’était assez doux malheureusement.

“Je pense que ce qui m’a remonté le moral, c’est – je suis sûr qu’ils ne me dérangeront pas de dire ça, en fait ça les met en lumière – je pense que le lendemain, je pense que c’était chrétien [Horner, Red Bull principal] m’a appelé et m’a dit : « Écoutez, nous continuerons à payer votre prime pour le podium ».

« Alors c’était bien. Cela a un peu adouci le coup ! C’était comme mon premier vrai chèque de paie dans le sport, alors j’étais plutôt content. »

Ricciardo est depuis devenu l’un des noms clés de la grille de Formule 1 et célébrera au Grand Prix de Belgique 2021 sa 200e course dans la série.