Daniel Ricciardo: Oui je peux un titre, non ce ne sera pas 2021

Daniel Ricciardo est convaincu qu’il peut remporter un titre mondial avec McLaren mais ce ne sera pas cette saison.

L’Australien est passé de Renault à McLaren pendant la saison morte, affirmant à l’époque qu’il croyait au programme McLaren et aux progrès qu’il avait réalisés depuis qu’il les avait refusés en 2018.

L’équipe de Woking justifie déjà sa foi en mettant son coéquipier Lando Norris sur le podium du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Ce fut un week-end de course au cours duquel Ricciardo s’est qualifié et a terminé P6 pour porter son total de la saison à 14 points.

Mais alors qu’il est 30 derrière le leader du championnat Lewis Hamilton, le Honey Badger dit que ce n’est qu’une question de temps avant de se battre pour un titre mondial avec McLaren.

Interrogé par EFTM s’il peut remporter un titre avec McLaren, il a répondu: «Ouais… je veux dire, si c’est un oui ou un non, alors c’est oui.

«Est-ce cette année? Non.

«Mais je vois déjà les deux premières courses et je regarde même mon tour le week-end [Imola] et je suis toujours assez confiant que je n’en tire pas tout, et j’étais à quatre dixièmes de la pole ou quelque chose comme ça.

«Donc même avec ça, l’équipe a beaucoup réduit l’écart.»

Comme beaucoup désireux de voir la fin du règne de Mercedes, Ricciardo place ses espoirs sur les règlements de l’année prochaine.

La saison 2022 annoncera l’arrivée d’une toute nouvelle génération de voitures alors que la Formule 1 passe à l’aérodynamique à effet de sol dans le but d’améliorer les capacités des voitures à suivre et à dépasser.

Ce n’est cependant pas le seul encouragement que Ricciardo voit.

«Les changements de règles vont tout changer l’année prochaine», a-t-il ajouté.

«Mais j’ai juste l’impression de ce que l’équipe a fait – et cela ressemble à un autre pas de cette année dans cette direction – je ne sais pas … la structure, la stabilité, les armes sont flamboyantes ici et c’est vraiment cool à voir et cela remplit moi avec beaucoup de confiance pour vous donner un oui à la question que vous avez posée.

