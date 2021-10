Daniel Ricciardo parle du mal du pays causé par les Grands Prix à trois têtes

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il était important pour lui de tisser des liens solides au sein d’une équipe pour s’assurer que le mal du pays ne devienne pas écrasant.

Au cours des dernières saisons, le calendrier de la Formule 1 est sans aucun doute devenu plus exigeant, initialement en 2020 avec la pandémie mondiale imposant des restrictions à la vie à l’intérieur et à l’extérieur de la bulle de la Formule 1.

De là, le nombre de courses est passé à 22 pour la campagne 2021 en cours, avec trois triples titres, tandis qu’un calendrier record de 23 courses devrait être annoncé pour 2022.

Cela peut alors limiter le temps que les conducteurs passent avec leurs amis et leur famille, en particulier pour un Australien comme Riccardo.

Il est donc vital pour lui que ses relations au sein de son équipe McLaren restent positives, y compris des relations plus étroites pour lui donner des gens sur lesquels « se replier » lorsqu’il manque à la maison.

« Il faut pouvoir se rabattre sur ses coéquipiers pour t’aider quand tu te sens un peu déprimé ou quand tu manques à la maison », a-t-il cité la branche néerlandaise de GPFans.

« Nous sommes souvent loin de notre famille pendant longtemps, surtout pendant les ‘triples-têtes’. Donc je pense que c’est important pour l’équipe quand tout le monde a un lien étroit les uns avec les autres.

«Je sais par moi-même à quel point la maison et ma famille me manquent les week-ends de course. Si vous avez ensuite un certain nombre d’amitiés étroites au sein de l’équipe pour combler ce vide, cela fonctionne bien.

Ricciardo espère cependant bientôt que ses relations avec l’équipe ne se limiteront pas au paddock de Formule 1.

La pandémie mondiale signifie que des restrictions sont toujours en place dans le monde, ce qui peut rendre la socialisation loin de la piste de Formule 1 plutôt difficile.

« Une vie sociale en dehors du paddock est également importante pendant un week-end de course », a déclaré Ricciardo.

« Cela aide à soulager le stress et le mal du pays et cela signifie également que vous apprenez à mieux connaître tout le monde.

« J’espère que le monde s’ouvrira davantage, afin que nous puissions également faire des choses amusantes avec l’équipe en dehors de la piste. Socialisation et dîner occasionnel à l’extérieur.