Daniel Ricciardo partage ses luttes contre le mal du pays

Daniel Ricciardo a expliqué comment, pour la première fois de sa carrière en Formule 1, il a du mal à être loin de chez lui.

Avec toutes les équipes de Formule 1 qu’il a pilotées pour être basées en Europe et étant un endroit assez central sur le calendrier de la F1, l’Australien y a vécu tout son temps en F1 et réside actuellement à Monaco.

Dans le passé, il a visité son pays natal pendant la saison et pendant les pauses quand il en a eu l’occasion, mais la pandémie mondiale a rendu cela beaucoup plus difficile.

À cause de cela, il a du mal à être loin de chez lui pour la première fois depuis son départ.

“Je suis parti l’année dernière après la quarantaine, je pense que mon vol était le 1er juin, donc cela fait plus d’un an maintenant que je ne suis pas rentré à la maison”, a-t-il déclaré. Magazine de sport automobile.

« Absolument, la maison me manque et la famille et les amis me manquent. Donc ça peut certainement me déprimer. C’est la partie négative de ne pas être à la maison pendant si longtemps.

« Les autres chauffeurs, même s’ils ne vivent pas chez eux, sont probablement à 30 minutes de chez eux ou ils sont à un vol rapide s’ils sont basés en Europe comme la plupart le sont. Ainsi, ils peuvent voir leur famille et leurs amis beaucoup plus facilement.

«Mais le point positif, c’est que cela m’alimente et me motive. Je me dis, n’est-ce pas, si je fais ces sacrifices et que je suis loin de ma famille et de mes amis et que j’oublie des événements et que même la famille vieillit et les grands-parents et tout ça, la vie continue.

« Si je suis ici en train de rater des choses importantes que j’apprécie beaucoup, alors je me dis ‘d’accord, eh bien, je ferais mieux de bien faire les choses et de les faire fonctionner, sinon c’est pour rien’.

« Alors je l’utilise comme carburant, à 100 %. Même comme à l’entraînement la semaine dernière, j’étais chez moi à Monaco et j’ai eu une très bonne semaine d’entraînement et honnêtement, beaucoup de situations mentales dans lesquelles je me suis mis étaient ce genre de choses et cela me pousserait plus fort.

“J’aime l’utiliser pour les bonnes raisons, mais cette année sera probablement la première année depuis que j’ai quitté la maison en 2007, lorsque j’aurai réellement le mal du pays, j’en suis assez conscient.”

Ricciardo a également eu du mal sur la bonne voie cette année, étant de loin le deuxième meilleur de son coéquipier Lando Norris dans sa nouvelle équipe, McLaren.

Le problème est qu’il ne s’est pas encore complètement adapté à la voiture, et il dit que cela revient à taper dans un ballon avec votre pied le plus faible.

“J’ai essayé d’utiliser différents types d’analogies pour expliquer au monde extérieur pour essayer de faire passer les mots, et finalement, oui, je pilote la F1 depuis quelques années, toutes les voitures ne sont pas les mêmes mais c’est au moins la même catégorie », a-t-il déclaré.

« Mais avec certains aspects de la voiture en ce moment, et les caprices et la façon dont elle aime être conduite, j’essaie essentiellement de devenir bon pour taper dans un ballon avec mon pied gauche.

« Donc, mon instinct est évidemment de taper dans un ballon avec mon pied droit et c’est facile, mais maintenant pour vraiment perfectionner cette voiture, j’essaie d’apprendre à frapper avec mon pied gauche – c’est peut-être une bonne analogie. »

Bien que Ricciardo pense qu’il n’a pas bien performé, il est convaincu que les choses vont s’améliorer.

“Bien que mon score en piste – appelez ça un cinq sur 10 – soit ce qu’il est maintenant, je suis très confiant, cela augmente au fil de l’année, alors ne paniquez pas mes amis”, a-t-il déclaré.

