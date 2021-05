Daniel Ricciardo “ pas convaincu ” de pouvoir égaler les données de Lando Norris

Luttant pour la forme chez McLaren, Daniel Ricciardo voit des données de son coéquipier Lando Norris qu’il n’est pas sûr de pouvoir égaler.

Bien qu’il y ait eu des éclairs de rythme de Ricciardo, il est prudent de dire que sa carrière chez McLaren n’a pas encore pris vie.

Le Grand Prix de Monaco aurait pu être ce moment, un lieu où Ricciardo a souvent été fort, avec notamment une victoire en 2018.

Mais en fait, c’était exactement le contraire puisque Ricciardo a disputé tout le week-end de course avec un déficit important contre Norris, couronné par un tour par son coéquipier alors que Norris obtenait son deuxième podium en 2021.

Ricciardo, quant à lui, a boité à travers la ligne en P12.

L’Australien a déclaré après la course qu’il «s’éloignerait pour quelques jours» avant de se remettre à l’esprit pour Bakou, mais a précisé que lui et McLaren doivent creuser profondément et découvrir ce qui ne va pas avec son MCL35M.

Bien sûr, beaucoup de réponses peuvent être trouvées en analysant les données de Norris, mais même cela donne des résultats auxquels Ricciardo n’est pas sûr de pouvoir répondre.

“Après un week-end comme celui-ci, je suis sûr qu’ils feront, disons, leur diligence raisonnable et vérifieront tout”, a déclaré Ricciardo cité par RacingNews365.com.

«Sur ce point, évidemment, je vais continuer à le regarder et voir ce que je peux faire mieux. Mais comme, il y a des différences sur les données. Et c’est comme, eh bien, c’est pourquoi Lando est plus rapide dans ce coin.

«Et je vois cela, mais je ne suis pas convaincu que je suis capable de le faire. Alors on verra. C’est peut-être encore un peu pour moi de m’habituer à la voiture, mais je suis sûr qu’ils vérifieront tout aussi. Parce que quand je suis si loin, ça a été dur.

À partir de ces données, Ricciardo voit qu’il se débat de différentes manières dans les virages par rapport à Norris. Il a cité des problèmes de freinage et de virage.

«Peut-être, comme, freiner aussi tard ou tourner comme ça. Alors on verra. Je vais évidemment continuer à y travailler », a-t-il déclaré.

«Mais je pense que ce week-end a été si loin et tellement sur le dos qu’une partie de moi veut aussi juste s’arrêter pour quelques jours. Et sinon, c’est comme une paralysie sur l’analyse. Et j’y suis déjà allé auparavant et je ne veux pas y revenir.

