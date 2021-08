Daniel Ricciardo pensait avoir « échappé au gâchis »

Daniel Ricciardo a momentanément pensé qu’il avait « échappé au gâchis » qui était le premier tour du GP de Hongrie – seulement pour être rattrapé par la chute de Lance Stroll.

Parti de la course de dimanche depuis la 11e place sur la grille, et qualifiant ses qualifications de « un peu pénibles », Ricciardo avait espéré effectuer une bonne reprise pour aborder la trêve estivale avec plus de confiance.

Il ne devait pas être.

L’Australien a réussi à éviter le carnage initial causé par Valtteri Bottas, qui a frappé Lando Norris par l’arrière, le poussant contre Max Verstappen et frappant également Sergio Perez.

Mais alors que Ricciardo a eu un bref moment de répit, il a été bref.

“J’étais à mi-chemin du virage 1 et je pensais avoir échappé au désordre”, a-t-il déclaré, cité par Fox Sports.

« J’ai pu voir une voiture devant et je me suis dit ‘Je suis P2 ! Ceci est incroyable!’

“Il y a eu quelques autres pilotes qui ont fait des erreurs dans le premier virage et cela nous a coûté une course à beaucoup… Valtteri a évidemment coûté sa course à Lando et Lance m’a coûté la mienne.”

Ricciardo a été rattrapé par Stroll, qui a également mal évalué son freinage, s’écrasant sur la McLaren ainsi que sur Charles Leclerc.

Stroll et Leclerc ont abandonné à la suite de la chute mais Ricciardo a pu continuer.

Cependant au volant d’une MCL32 endommagée, il franchit la ligne d’arrivée à la 12e place.

“Il y avait des parties où je pouvais m’accrocher aux voitures devant, mais avec les dommages causés à la voiture et la difficulté à dépasser ici, cela a vraiment limité notre course”, a déclaré Ricciardo.

« À la fin, les pneus n’étaient plus là, et il s’agissait juste d’essayer de s’accrocher pour la vie, mais je ne pouvais pas m’accrocher aux points.

« Cela semblait très prometteur, mais maintenant, quand vous regardez la course et les résultats chaotiques, vous réalisez que vous auriez pu être là-haut, mais malheureusement non.

“Nous étions l’un des nombreux à avoir eu de la malchance aujourd’hui sans que ce soit de notre faute.”

Ricciardo aborde la trêve estivale avec 50 points au compteur, 63 de retard sur Norris qui reste P3 au championnat des pilotes malgré son premier abandon de la saison.