Daniel Ricciardo pense que les émotions des pilotes de Formule 1 sont souvent négligées

Daniel Ricciardo pense que les émotions humaines ressenties par les pilotes de Formule 1 sont souvent négligées par ceux de l’extérieur.

L’Australien n’a pas pu rendre visite à sa famille en Australie ou les faire venir le voir aussi souvent que d’habitude pendant la campagne 2021 en raison des restrictions de voyage en place en raison de la pandémie mondiale.

Il a parlé à plusieurs reprises du mal du pays pour la première fois au cours de la campagne et a le sentiment que les conducteurs ayant de telles émotions sont souvent négligés.

« Oui cela le fait. Je pense qu’avec n’importe qui sous les projecteurs ou à la télévision, parfois à l’extérieur, ils ne sont pas considérés comme de vraies personnes », a-t-il déclaré, cité par Autosport.com.

« C’est comme si vous êtes un acteur… oh, c’est Brad Pitt. C’est un surhomme. Il pouvait faire n’importe quoi ou n’importe quoi. Comme s’il ne devenait pas triste ou émotif ou quoi que ce soit d’autre. Mais comme vous le savez, vous le sentiriez, nous voyageons tellement que des êtres chers vous manquent. Donc, avoir ce genre de temps 10 est délicat.

« Je ne dirais pas que cela m’affecte dans l’acte de conduire. Mais surtout quand cela ne se passe pas bien, cela a certainement un effet parce que tout ce que vous voulez, c’est un peu de ce soutien et de l’amour de la famille. Et aussi quand ça ne va pas bien, on peut aussi se sentir très seul.

« Il y a des éléments qui, je pense, auraient été utiles s’ils avaient été là. Cela m’aurait aidé à sortir un peu plus rapidement d’une mauvaise humeur ou d’un moment de dépression.

Daniel Ricciardo après son pauvre premier semestre 2021 : « C’est presque risible à certains égards. Alors allons-y, sautons dans un avion et ne nous soucions tout simplement pas de la F1 pendant deux semaines. » Une philosophie à vivre. #f1 pic.twitter.com/UiqWNsXY2D – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 janvier 2022

La campagne 2021 a sans doute été la plus difficile de la carrière de Ricciardo en F1 alors qu’il avait du mal à se familiariser avec sa nouvelle machine à McLaren et était souvent fermement deuxième derrière son coéquipier Lando Norris.

Il ne veut pas blâmer de telles luttes parce que sa famille a disparu, mais il ne fait aucun doute que cela a joué un rôle.

« Avec n’importe quoi, pour bien performer, vous devez également être dans un bon espace de tête », a-t-il ajouté.

« Par conséquent, votre vie extérieure doit bien se passer, vos relations. Tout cela se reflète en quelque sorte sur votre entraînement, votre énergie, votre humeur.

« J’ai l’habitude de ne pas avoir [family] environ. Mais encore une fois, ne pas avoir ça depuis si longtemps, et manquer des choses et même mes amis à la maison, ne même pas les avoir avec lesquels s’éteindre, partir un week-end ou aller n’importe où, partons simplement et ne pensons pas à la F1, je n’avait pas non plus cette évasion.

« Cela a rendu le travail du premier semestre encore plus éprouvant. Donc je pense que c’était plus difficile pour moi de pomper avec énergie et positivité et tout ce genre de choses.

«J’ai toujours trouvé un moyen de le faire, mais j’ai dû travailler beaucoup plus dur pour cela. Et cela, je pense, était taxant en soi.