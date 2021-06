Daniel Ricciardo pense que McLaren a pris du recul

in

Après le premier jour, Daniel Ricciardo a l’impression que McLaren a pris du recul par rapport aux autres équipes du Paul Ricard.

Après avoir été plus lente que leurs principaux rivaux Ferrari sur les circuits urbains, l’équipe britannique s’est dirigée vers la France en espérant que ce ne serait plus le cas.

Les choses allaient bien en FP1, avec Ricciardo et Lando Norris respectivement P6 et P9, mais lors de la séance de l’après-midi, ils ne pouvaient prétendre qu’aux P10 et P14, semblant se situer dans la tranche inférieure du milieu de terrain.

Il n’est pas sûr de ce qui s’est passé, mais Ricciardo dit que l’équipe a l’impression de reculer après cela.

“La matinée s’est bien passée, je pense que nous avons pris un bon départ”, a déclaré l’Australien.

« L’après-midi un peu plus compliqué, nous ne savons toujours pas vraiment pourquoi nous avons perdu le rythme. La piste a un peu changé, je sais que la température de la piste a augmenté de près de 10°C, donc cela a certainement un effet sur l’équilibre.

«Mais oui, nous semblons avoir peut-être fait un pas en arrière et les autres un pas en avant.

“Je ne suis pas inquiet, mais c’est sûr que nous allons y réfléchir ce soir et essayer de comprendre cela et sortir demain et montrer la vitesse que nous avons faite ce matin.”

Ce n’était pas une journée épique, besoin de gagner du temps avant demain. pic.twitter.com/rmgP8eJNOs – Lando Norris (@LandoNorris) 18 juin 2021

Les conditions météorologiques ont causé des problèmes à de nombreux conducteurs, avec des vents violents et des températures changeantes rendant les choses quelque peu difficiles pour eux.

En réfléchissant à son époque, Norris dit que ces conditions ont en effet joué un rôle considérable dans la façon dont les choses se sont déroulées.

“Première journée difficile, les conditions difficiles jouent le plus grand rôle”, a-t-il déclaré.

« La température rendait difficile le maintien des pneus dans une bonne fenêtre. Donc, conduire la voiture est devenu un peu un défi, surtout avec le vent.

« Je pense que nous avons quelques points que nous pouvons certainement améliorer, mais nous avons encore pas mal de travail à faire. C’est très proche du reste du peloton, donc chaque petit geste va aider – mais cela va aussi rendre les qualifications difficiles avant demain.

“J’espère que nous pourrons trouver un petit plus pour nous faciliter un peu la vie.”

L’équipe sera au moins encouragée par le fait que, en FP1, ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz n’ont terminé dans le top 10, Alpine semblant plutôt le plus fort des coureurs de milieu de terrain de la journée.

