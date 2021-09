Daniel Ricciardo “peut-être obtenir une voiture” de Brown après sa victoire

in

Compte tenu du pari que les deux ont fait avant le début de la saison, Daniel Ricciardo espère obtenir une voiture de Zak Brown après sa victoire à Monza.

Quand l’Australien a signé pour McLaren pour la campagne 2021 et au-delà, Brown a déclaré que s’il marquait un podium lors de sa première saison, l’Américain le laisserait conduire l’une des Chevrolet NASCAR gagnantes de Dale Earnhardt – l’idole de Ricciardo – en sa possession.

C’est exactement ce que Ricciardo a fait au Grand Prix d’Italie, et de plus, il a remporté la course, franchissant la ligne devant son coéquipier Lando Norris pour obtenir une finition 1-2.

Étant donné qu’il a fait plus que ce que le pari impliquait, il estime qu’il n’est que juste qu’il obtienne la voiture d’Earnhardt de manière permanente.

“Je suis comme, peut-être obtenir une voiture”, a-t-il déclaré selon speedcafe.com.

« Parce que c’était toujours un podium, vous pouvez le conduire – nous n’avons jamais parlé de victoire !

«Je lui ai donné ma chaussure dans laquelle il a bu, alors peut-être qu’il me donne la voiture. C’est un bon métier !

Vous vous souvenez de notre pari sur le podium, @DanielRicciardo ? Juste le réchauffer pour vous. 🏁 #DR3 #3pour toujours @DaleJr pic.twitter.com/nFILfKCKRD – Zak Brown (@ZBrownCEO) 11 septembre 2021

Avec sa victoire, Ricciardo est devenu le 20e homme à monter sur la plus haute marche du podium en tant que pilote McLaren en Formule 1, rejoignant un groupe illustre.

Parmi ce groupe se trouve la légende brésilienne Ayrton Senna, qui a goûté à la victoire plus de fois pour l’équipe britannique que tout autre pilote.

Ricciardo dit que faire partie du même groupe que le triple champion du monde, en particulier, est surréaliste pour lui.

“Il y a comme deux ou trois choses, avec deux héros”, a-t-il ajouté.

« Dale Earnhardt [is a] grand héros à moi, et avoir la chance de prendre le volant d’une de ses voitures est fou. Ce sera certainement une sorte de moment de pincement.

“Et puis l’autre était, je suis désolé si j’ai l’air un peu égocentrique en ce moment, mais je pense à McLaren, je pense à Senna. C’est les premiers souvenirs.

« J’ai vu les trophées dans l’armoire du MTC [McLaren Technology Centre], et avoir un trophée gagnant maintenant avec mon nom dans à peu près le même cabinet est fou.

“Ce sont donc deux petites choses que j’apprécie certainement, et ce sont deux petits moments surréalistes qui, je suppose, m’ont frappé.”

