Daniel Ricciardo plaisante sur le lancement de sa propre manifestation après les qualifications du Qatar

Daniel Ricciardo a ajouté au discours de protestation au Qatar, en plaisantant bien sûr, dans le but d’échapper au côté sale de la grille.

La carrière McLaren de Ricciardo a déjà connu son lot de moments difficiles, et les qualifications du Qatar peuvent être ajoutées à cette collection indésirable.

Ne gérant que la 14e place sur la grille autour de ce circuit international de Losail en constante évolution, Ricciardo avait déjà mal, mais le fait qu’il parte maintenant du côté droit sale de la grille ne fait qu’ajouter à la misère.

Alors, pour s’échapper, peut-être est-il temps pour lui de protester puisque cela semble être le sujet de discussion du paddock de F1 ces jours-ci ?

« Je pense que l’insulte à la blessure est que le côté droit de la grille va être terrible », a déclaré Ricciardo à Sky F1.

«Je sais que cela semble vraiment négatif, mais je pense que c’est un fait pour le moment, il n’y a pas de catégories de support ce week-end, nous verrons donc s’ils peuvent le peaufiner ce soir.

« Ou nous pouvons protester contre quelqu’un, gagner une position, ils se sont tous mis sur mon chemin, donc je vais protester contre eux en fait.

« Il y avait quelques chats dans le dernier virage aujourd’hui, cela n’a pas affecté mon tour, mais ils ont essayé et ils ont échoué. Je sais qu’il y avait une Ferrari dont je ne suis pas content, et il y avait aussi une Williams, donc je veux du sang !

Lando passe en Q3. Malheureusement, Daniel est mis KO après que son temps le laisse en P14.#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/zmv0MS938J – McLaren (@McLarenF1) 20 novembre 2021

Mais en ce qui concerne les affaires sérieuses, Ricciardo a admis qu’il manquait simplement de rythme pour s’assurer une meilleure place sur la grille.

La McLaren MCL35M est connue pour ses difficultés dans les virages les plus longs. Ricciardo a donc déclaré que cela lui avait fait perdre trop de temps, incapable de tenir le coup sur une piste où ces virages longs, rapides et rapides règnent.

« Honnêtement, nous n’avions tout simplement pas le rythme, je pense que tout le week-end, nous avons essayé d’en trouver un peu plus », a-t-il admis.

«Cela ne me semblait pas si mal, mais j’essayais juste d’avoir un peu plus de vitesse dans quelques virages et je n’arrivais pas à le maintenir, donc je n’ai pas vraiment trouvé ces derniers dixièmes.

« Alors nous verrons ce que nous pouvons faire [in the race], libre choix de pneus, je vais le prendre, mais finalement, je n’avais tout simplement pas le rythme.

« Certains virages se sentent plutôt bien, mais je pense que nous savons que cette année, ces longs virages sont l’endroit où nous luttons plus que d’autres.

« Ne pouvant pas faire grand-chose avec l’approche, je pense que c’est là que nous sommes un peu menottés à certains égards.

« Je pense donc que c’est difficile à exploiter, et je ne suis toujours pas tout à fait au top de l’exploiter dans ce style de virages.

« Pour que ça tienne, il suffit de trop ralentir, donc je pense que nous perdons beaucoup de vitesse en virage par rapport à certains des autres.

« Bien sûr, c’est frustrant, la 14e n’est pas géniale, mais nous essaierons de trouver un moyen de l’améliorer demain. »

C’était une bien meilleure qualification pour le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, qui partira de la 6e place, une place sur la grille au-delà de ses attentes.

Mais après avoir assisté au plus long débriefing auquel il ait jamais participé, après avoir eu du mal à faire face au vent lors de la dernière séance d’essais, Norris était ravi de voir que cela portait ses fruits entre les FP3 et les qualifications.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était content de P6, Norris a répondu : « Oui très satisfait, je ne suis pas P1 donc c’est quand même un peu décevant, mais nous ne nous attendions pas du tout à P6, nous nous attendions à être beaucoup plus bas que ça, donc très heureux, surtout parce que mon tour était bon au final.

« Nous avons beaucoup lutté en FP3 ce matin, à comprendre le vent, le vent a changé massivement, mais nous avons dû re-comprendre donc nous avons probablement fait notre plus long débriefing que j’aie jamais fait de ma vie, en essayant de comprendre ce matin. Et ça a payé. »