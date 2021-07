Daniel Ricciardo pour équilibrer « instincts » et nouveau style

in

Daniel Ricciardo reconnaît qu’il doit adapter son style de pilotage pour la McLaren, mais n’oubliera pas tout ce qu’il a appris.

Le passage à McLaren n’a jusqu’à présent pas fonctionné comme Ricciardo l’aurait espéré, l’Australien luttant constamment pour extraire le même niveau de performance de la MCL35M que son coéquipier Lando Norris a trouvé.

En particulier, Ricciardo a eu du mal le samedi avec sa McLaren ne répondant pas bien à son style dans les virages, et il travaille donc pour l’adapter à la façon dont la voiture veut être conduite.

Cela dit, il n’est pas prêt à écarter les 10 années d’expérience de pilotage en F1 qui l’ont amené à ce point.

« Le secret, c’est l’équilibre entre les deux. J’ai connu du succès dans ce sport au cours des 10 dernières années et je ne veux pas abandonner soudainement tout ce qui m’a amené là-bas », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

« C’est pourquoi j’aimerais continuer à utiliser mon instinct. En revanche, il serait têtu de dire “la façon dont je le fais, c’est juste”. Je dois apprendre à reconnaître les faits. Quand je regarde Lando, je vois que la voiture fonctionne très bien avec une technique de conduite différente. C’est pourquoi je reste impartial et essaie de m’adapter.

« En même temps, je travaille avec les ingénieurs pour régler la voiture afin que nous puissions également utiliser certaines de mes forces.

« Il y a encore des moments où je me demande ‘pourquoi la voiture n’est-elle pas comme ça ?’ Et puis vous devez vous forcer à conduire comme la voiture le voudrait. »

Ricciardo a eu besoin de la première moitié de la saison 2019 pour se mettre à niveau chez Renault lorsqu’il a quitté Red Bull, mais a déclaré que la transition vers McLaren a été définitivement plus difficile.

« Dès le début, j’ai eu le sentiment que je pouvais garder mon ancien style de pilotage et m’habituer au fait que la Renault a un peu moins d’adhérence que la Red Bull. En comparaison entre la Renault et la McLaren, les différences dans la voiture sont plus grandes », a-t-il expliqué.

« La McLaren a ses forces et ses faiblesses, mais mon style de conduite naturel ne semble pas s’harmoniser avec elle. Soit comment je tourne dans les virages sur les freins ou comment je mets l’accélérateur. La voiture ne réagit pas comme d’habitude. C’est pourquoi mon passage chez McLaren est un peu plus difficile que celui chez Renault.

« Dans un premier temps, j’ai essayé de comprendre pourquoi mon style de pilotage ne fonctionnait pas dans tous les virages. Dans le second, j’ai essayé d’acquérir de nouvelles techniques. Ce processus est compliqué par le fait qu’il y a des virages où je peux suivre mon instinct comme toujours, et d’autres où je dois réfléchir à l’avance à la façon dont je dois conduire pour exploiter pleinement les atouts de la McLaren.

« La Renault, par exemple, était forte dans les sections lentes. La McLaren, en revanche, est incroyablement bonne dans les virages rapides. Je dois encore apprendre à utiliser pleinement les atouts de ma voiture et à ne pas en faire trop là où ce n’est pas si bon.

« Il s’agit d’un processus d’ajustement. Probablement le plus difficile de ces dernières années. Cela prend du temps. Plus que je ne le voudrais.

