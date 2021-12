Daniel Ricciardo prêt pour deux semaines de quarantaine après la saison

Daniel Ricciardo rentrera chez lui en Australie une fois la saison de F1 terminée, ce qui signifie deux semaines à regarder d’abord un « plafond de chambre d’hôtel ».

Ricciardo a parlé ouvertement du mal du pays alors que la Formule 1 court à travers l’ère de la pandémie, mais une fois que le rideau tombera sur la saison 2021 après Abu Dhabi, Ricciardo rentrera chez lui, même si cela signifie commencer son retour à la maison de manière peu pratique.

En Australie, il est obligatoire pour toute personne entrant dans le pays de s’isoler pendant deux semaines, dans un hôtel spécifié par le gouvernement.

Mais c’est un prix que Ricciardo paiera pour rentrer chez lui et passer du temps avec sa famille et ses amis après cette période.

« Je vais regarder le plafond d’une chambre d’hôtel pendant deux semaines. Alors je vais rentrer chez moi. J’ai besoin de, j’ai besoin de rentrer à la maison. Mais c’est difficile, c’est difficile de revenir », a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix d’Abu Dhabi.

« Malheureusement, ils ne facilitent pas les choses, mais c’est comme ça. Et je vais le faire. Je dois rentrer à la maison, voir ma famille et mes amis.

« Donc, une fois que je serai sorti des quatre murs, je devrais encore avoir, espérons-le, trois ou quatre semaines avec mes amis et ma famille. Et c’est l’été, donc quelque chose à attendre avec impatience.

Sans aucun doute, le point culminant de la saison de Ricciardo en piste avec McLaren a été sa victoire choc à Monza, un résultat qui a véritablement enflammé sa carrière au sein de l’équipe, même s’il n’est pas encore à 100 %.

Et peu importe de considérer cela comme un moment clé de son passage chez McLaren, Ricciardo considère cette victoire comme le plus grand moment de sa carrière dans le sport automobile.

« Plus le temps passe depuis Monza, plus je me rends compte de l’effet de cela », a-t-il déclaré.

« Et je pense vraiment que c’était le plus grand moment, victoire, course, genre de journée, si vous voulez, de ma carrière dans le sport automobile. »

C’est parce que jusque-là, Ricciardo luttait terriblement dans sa nouvelle équipe, souvent confortablement à la dérive du niveau de performance montré par son coéquipier Lando Norris.

Il y a eu d’autres soubresauts depuis le Grand Prix d’Italie, mais le tableau d’ensemble est désormais bien plus prometteur.

Ainsi, en tenant compte de tout, Riccirdo est d’accord avec la suggestion selon laquelle 2021 a été une course de montagnes russes émotionnellement comme jamais auparavant dans sa carrière en F1.

« Oui, je le dirais. La seconde moitié de 2018 a eu ses défis, et à l’époque, c’était le plus pour moi, mais cette année est un tout, ouais absolument », a-t-il reconnu.

« En pensant à la première mi-temps, puis aux sommets. C’est assez sauvage. Mais je réfléchis certainement beaucoup mieux à la seconde moitié de la saison que là où je réfléchissais en août. »