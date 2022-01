Daniel Ricciardo qualifié de « déception » de la saison 2021

Stoffel Vandoorne a déclaré que c’était un « grand sentiment » de voir Esteban Ocon et Daniel Ricciardo gagner des courses, mais a déclaré que l’Australien était une « petite déception » de la saison dans son ensemble.

Ricciardo a été ouvert à propos de ses difficultés lors de sa première année chez McLaren – en particulier dans la première moitié de la saison – mais a toujours pleinement confiance en lui qu’il est le meilleur sur la grille.

S’il a regagné une partie du déficit de points de Lando Norris au cours de la seconde moitié de l’année, il a tout de même été battu par son jeune coéquipier dans le championnat des pilotes, ce que Vandoorne considère comme une «saison difficile» pour l’octuple. vainqueur de la course.

« Si je devais signaler une petite déception sur la saison, je dirais presque Daniel Ricciardo », a déclaré le Belge à la RTBF.

« C’est vrai qu’il a gagné à Monza, mais en général il était un peu derrière Lando Norris, alors qu’il est généralement le leader des équipes pour lesquelles il roule.

« Si vous retirez sa victoire en Italie, 2021 est une saison un peu difficile pour Daniel. »

Ricciardo a remporté sa première victoire depuis 2018 lorsqu’il a pris le drapeau à damier à Monza, tandis qu’Esteban Ocon est devenu un premier vainqueur en Formule 1 lorsqu’il a contrôlé une course effrénée en Hongrie.

Vandoorne a déclaré qu’il était agréable de voir des vainqueurs improbables dans une course dominée par deux défis pour le titre, et estime que ce sont des moments mémorables qui se démarquent aux côtés d’une bataille pour le titre fascinante.

« C’est toujours une sensation formidable, surtout dans les courses où les choses n’allaient pas bien pour Max et Lewis », a déclaré l’ancien pilote McLaren.

« Je pense que tout le monde a apprécié de voir la première victoire d’Ocon puis celle de Daniel après une période difficile pour lui. Ce sont les événements dont tout le monde se souvient au cours d’une saison.

De l’autre côté de la médaille, Vandoorne a également rendu hommage à Norris et Carlos Sainz pour leurs performances au cours de la saison, battant des pilotes plus sophistiqués à Ricciardo et Charles Leclerc pour remporter les batailles intra-équipes chez McLaren et Ferrari respectivement.

« Cette année, Norris a fait du très bon travail », a déclaré Vandoorne. « Il a parfois été malchanceux en fin de saison lorsqu’il a perdu beaucoup de points lors des dernières courses. Mais sans cela, il aurait dû terminer cinquième du championnat.

« Carlos a également connu une excellente saison avec Ferrari lors de sa première année avec la Scuderia, notamment contre Leclerc. Ce n’était pas facile d’arriver dans une équipe qui tournait autour du Monégasque.