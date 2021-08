Daniel Ricciardo ravi de marquer 200 courses au Grand Prix de Belgique

Daniel Ricciardo est impatient de prendre la piste de Spa-Francorchamps, dans ce qui sera son 200e Grand Prix.



L’Australien a fait tout un parcours en Formule 1 depuis ses débuts à Silverstone en 2011 avec HRT, et maintenant dans une McLaren, il atteindra la barre des 200 courses de Formule 1 au Grand Prix de Belgique 2021.

C’est une piste que Ricciardo connaît bien, ayant gagné ici en 2014 pour Red Bull, et maintenant il cherchera à créer un autre week-end de course inoubliable à Spa.

“Après quelques semaines loin de la Formule 1, je suis impatient de courir à nouveau à Spa, qui est un circuit génial”, a-t-il déclaré dans l’aperçu du GP de Belgique de McLaren.

« C’est la piste parfaite pour revenir avec ses sections à grande vitesse et ses dénivelés spectaculaires.

“J’ai repris le travail dans le simulateur à l’usine cette semaine en vue du week-end et je suis prêt à m’y remettre.”

« C’est aussi un week-end spécial pour moi alors que je me prépare à m’aligner pour mon 200e Grand Prix. Si vous m’aviez dit à Silverstone en 2011, lorsque j’ai fait mes débuts, que j’avais atteint 200 Grands Prix, j’aurais certainement été très excité à ce sujet.

« C’est vraiment une étape intéressante à franchir et certainement une dont je suis fier. Je ferai tout ce que je peux pour en faire un week-end inoubliable.

Le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, a vu son record de 100% de points en 2021 s’effondrer lors de la dernière manche en Hongrie, après avoir été touché par Valtteri Bottas dans le premier tour.

Mais maintenant, il se concentre pleinement sur Spa, une piste sur laquelle, comme son coéquipier, il aime vraiment s’attaquer.

“J’ai hâte de retourner à Spa pour relancer la saison”, a-t-il déclaré.

« Après une petite pause pour me détendre et préparer la seconde moitié de l’année, j’ai hâte de remonter dans la voiture.

« Le GP de Belgique est une course spéciale. Tout d’abord, c’est l’un de mes circuits préférés au calendrier avec un tracé vraiment fluide et à grande vitesse. La séquence Radillon et Eau Rouge est l’une des plus excitantes de tout le calendrier, et c’est vraiment cool de prendre ces virages à fond dans une F1 moderne.

« Deuxièmement, c’est la maison de beaucoup de ma famille, ce qui fait toujours de la course là-bas une occasion spéciale. Je ressens vraiment l’amour des fans là-bas aussi, donc j’ai hâte de me mettre sur la bonne voie et de leur donner un bon spectacle.

« Nous avons connu un excellent début de saison au cours de la première moitié de l’année, alors maintenant, l’accent est mis sur la reprise et le maintien jusqu’à la fin de la saison. »

Démarquez-vous de la foule avec les produits McLaren via la boutique officielle de Formule 1

McLaren est engagé dans une bataille acharnée avec Ferrari pour la P3 chez les constructeurs, les deux équipes se dirigeant vers le Grand Prix de Belgique à égalité avec 163 points.

C’est pourquoi le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, a évoqué la nécessité d’aller de l’avant, alors que la Belgique marque le début de ce prochain triplé.

“Après une période de repos pendant la fermeture estivale pour que l’équipe se repose, se recharge et se prépare pour la seconde moitié de la saison, nous sommes bientôt prêts à reprendre la course”, a-t-il déclaré.

« Nous sommes actuellement dans une bataille intense avec nos plus proches rivaux dans le championnat des constructeurs et nous savons que nous devrons nous lancer à Spa pour maintenir la pression.

« Le circuit de Spa est une piste vraiment unique et passionnante et présente un défi intéressant à la fois pour nos ingénieurs et nos pilotes.

« Ce week-end de Grand Prix est également un moment spécial pour Daniel et l’équipe, alors que nous célébrons son 200e Grand Prix. Atteindre cette étape est une réalisation vraiment importante et prouve le niveau d’expérience qu’il a acquis au cours de ses 10 ans de carrière. Il rejoint un club d’élite de pilotes en passant 200 Grands Prix, et nous avons hâte de célébrer le week-end avec lui.

“Alors que nous nous dirigeons vers un autre triple titre, l’équipe va travailler dur pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés à la fin de la première moitié de la saison, marquant des points dans toutes les courses sauf une.

« Le programme chargé est un défi pour l’équipe, mais nous sommes prêts à nous y attaquer de front, à la fois au sein de l’équipe au bord de la piste et de l’équipe de retour à l’usine, ainsi qu’avec nos collègues de Mercedes HPP. Je sais que toute l’équipe est ravie de revenir et de tout donner.