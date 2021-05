Daniel Ricciardo réconforté par d’autres nouveaux pilotes en difficulté

Daniel Ricciardo dit que voir d’autres pilotes se débattre dans leurs nouvelles équipes lui permet de gérer plus facilement ses propres problèmes.

Alors que l’Australien a marqué des points dans chacune de ses trois premières courses avec McLaren, son coéquipier Lando Norris a confortablement eu le dessus sur lui jusqu’à présent.

Il n’est pas le seul à ne pas profiter d’un début de vie parfait dans une nouvelle voiture, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sergio Perez et Carlos Sainz étant tous battus par leurs coéquipiers.

Ricciardo admet qu’il en tire un certain réconfort.

«En fin de compte, je vais toujours me regarder moi-même, et je m’attendrai toujours au maximum de moi-même et je ne serai pas trop déphasé par ce que font les autres», a-t-il déclaré.

«Mais sachant que je ne suis pas seul dans la lutte, pour ainsi dire, cela rend un peu plus facile à tolérer, la douleur se propage sur quelques-uns d’entre nous, donc ça va. Nous vivons tous quelque chose qui est, pour une raison quelconque, assez difficile en ce moment.

«Mais tout est si tôt, et je pense que c’est la vérité. Lewis [Hamilton] on m’a demandé quelque chose sur Valtteri [Bottas] et c’est comme «ce n’est que la troisième course et Valtteri a décroché la pole dans la dernière course», donc c’est assez rapide de sauter aux conclusions.

«C’est pourquoi, en tant que conducteurs, nous devons savoir où nous en sommes et ne pas trop nous concentrer sur le bruit externe.»

“Je pense que l’état totalement détendu viendra, et cela viendra lorsque je serai à l’aise dans la voiture et que je comprendrai la voiture”, a-t-il ajouté.

«Mais alors que mon cerveau essaie encore de le traiter, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, je suis pleinement engagé et pleinement conscient dans toutes les parties du virage.

«Vous pourriez dire que cela vous enlève de l’énergie, et cela peut être un peu pénible, mais pour le moment, je dois être dans cet état pour passer à l’étape suivante, puis je pourrai éventuellement en sortir et conduire librement .

«Je pense que je pourrais conduire librement maintenant, cela fonctionnerait dans certains virages, mais sur tout le tour, je ne suis pas là, pas complètement en paix et en harmonie avec elle.

💪 @danielricciardo récupéré d’une sortie Q1 pour prendre d’assaut les points de Portimao Regardez tous ses dépassements, y compris après cette bagarre avec Pierre Gasly, ici ⬇️ # PortugueseGP 🇵🇹 # F1 @ McLarenF1 – Formule 1 (@ F1) 4 mai 2021

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Ricciardo a marqué son pire résultat jusqu’à présent cette saison la dernière fois au Portugal, terminant en P9 après avoir pris la P6 dans les deux premiers tours.

Étant donné qu’il a commencé en P16, c’était une performance décente, et il est content de ce qu’il a appris sur ses machines.

«J’avais manifestement encore quelque chose à prouver dimanche, donc il y avait une partie de cela, ce qui ne me dérange pas», a-t-il déclaré.

«Et au cours de la course, j’ai certainement découvert certaines choses avec la voiture. Il y a eu des moments où j’ai eu des temps au tour vraiment compétitifs et des moments où j’ai commis des erreurs et je pense avoir compris les moments où j’ai commis des erreurs et compris pourquoi.

«J’étais tellement content de courir. Chaque fois que j’ai une mauvaise qualification, je souhaite que la course puisse avoir lieu 30 minutes plus tard, alors oui, attendre 24 heures était long.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!