Daniel Ricciardo réfléchit à la « triste réalité » de la forme 2021

Daniel Ricciardo reconnaît que sa forme cette saison est « parfois pas assez ou trop souvent pas assez », laissant à la fois le pilote et McLaren déçus.

Dernier des retardataires, la première moitié de la première campagne de Ricciardo avec McLaren n’a vu l’Australien marquer que 50 points avec un meilleur résultat de P5 au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cela contraste fortement avec les résultats de son coéquipier Lando Norris, le Britannique enchaînant une série de 10 classements parmi les dix premiers qui s’est terminé en Hongrie, trois podiums et il est troisième au championnat des pilotes.

Mais s’il y a eu quelques lueurs d’espoir ces dernières semaines, Ricciardo concède que cela n’a tout simplement pas suffi.

“Je ne veux pas tirer de limite, comme si c’était définitif et c’est ce que c’est, mais le plus souvent cette année, cela a été le cas”, a-t-il déclaré. « Il y a encore des choses avec la voiture [I have to get on top of].

« Je vais pouvoir boucler un tour, mais à ce niveau, quand tout le monde va visiblement bien et assez familier avec le matériel maintenant, ce n’est parfois pas assez ou trop souvent pas assez.

« Je pense qu’il s’agit juste d’essayer d’extraire un peu plus de confiance dans la voiture à travers les sensations, et je suppose que cette sensation vient des réglages et des trucs comme ça. Mais c’est un peu une triste réalité pour le moment.

L’élan du septuple vainqueur du Grand Prix n’a pas été aidé par des progrès bégayants.

Ricciardo admet qu’il a l’impression que chaque fois qu’il fait un pas en avant, il y a « deux pas en arrière » et il ne comprend pas pourquoi.

Il a déclaré via Motorsport.com : “Je repense à Bahreïn, première qualification de l’année, et je pense que j’étais P6 ou quelque chose comme ça, et je me suis dit :” d’accord, je vais seulement apprendre davantage la voiture et ensuite devenir plus fort à partir d’ici.

“Mais alors vous avez en quelque sorte deux pas en arrière, et alors peut-être que vous en obtenez un bon [forward] à Barcelone. La tendance n’est pas si cohérente que parfois les virages à grande vitesse sont bons, parfois les virages à basse vitesse le sont.

« En fin de compte, ça a été assez difficile à piloter, mais aussi juste à vraiment gérer et trouver la limite.

« Certains jours, quand je me sens bien, je suis capable de pousser là-haut et disons conduire plus à l’instinct. Mais alors je pense que trop souvent c’est un peu réactif.

«Évidemment, ça a été trop souvent ça que pas. Mais je ne veux pas tracer une ligne et être comme, c’est comme ça que ça va être pour toujours dans le temps. Je veux que ça aille mieux au plus vite. Mais, oui, pour l’instant, c’est lent et régulier.