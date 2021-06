Daniel Ricciardo réinitialisé et recentré après Monaco

Daniel Ricciardo, comme promis, a mis du temps à « se remettre à l’état initial et à se recentrer » après une mauvaise sortie au Grand Prix de Monaco.

L’Australien a été déconcerté par son manque de rythme dans les rues de Monte-Carlo, un lieu où il a impressionné par le passé, notamment en remportant le Grand Prix de Monaco 2018.

L’étape 2021 a été beaucoup moins positive pour Ricciardo, car son coéquipier de McLaren, Lando Norris, a remporté la 3e place et une place sur le podium, tout en chevauchant Ricciardo qui a terminé à une modeste P12.

Ricciardo a déclaré qu’il ne ferait pas trop d’analyses sur ses luttes et qu’il prendrait plutôt quelques jours pour passer de la déception.

Et à l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, un lieu où Ricciardo a goûté à la victoire en 2017, son esprit est réinitialisé et reconcentré.

“Monaco n’était pas mon week-end mais je cherche à rebondir”, a-t-il déclaré dans l’aperçu de McLaren à Bakou.

« Il était important de prendre le temps de se réinitialiser et de se recentrer avant de se rendre à Bakou.

“L’équipe et moi avons travaillé dur dans la simulation pour comprendre, analyser et identifier les domaines clés que nous devons améliorer.

« Nous savons que la voiture a un bon potentiel, nous avons juste besoin de rassembler toutes les pièces pour la débloquer. Il y a toujours cet élément d’adaptation à une nouvelle voiture qui, j’en suis sûr, viendra avec plus de temps et de kilométrage au volant.

«Je vais continuer à y travailler, miser sur les progrès que nous avons réalisés au Portugal et en Espagne et essayer de ne faire qu’un avec la voiture.»

Bakou s’est forgé la réputation d’être l’une des pistes les plus difficiles et les plus excitantes du calendrier de la F1, et Ricciardo espère donc placer son MCL35M dans la bonne fenêtre dès le départ et construire un week-end solide.

“Baku est un circuit urbain vraiment cool et l’une de ces courses où potentiellement tout peut arriver”, a-t-il déclaré.

«La piste est connue pour avoir l’une des plus longues lignes droites du calendrier avec trois voitures pouvant rouler côte à côte alors que vous vous dirigez vers le virage 1.

«J’espère que nous pourrons mettre la voiture dans la bonne fenêtre dès le vendredi et passer un week-end solide.»

