Daniel Ricciardo a estimé que sa performance lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn lui avait donné une «belle petite tique» dans son affrontement entre McLaren et Lando Norris.

Mais il était plus soucieux de montrer à l’équipe qu’il se familiarise rapidement avec le MCL35M.

L’Australien expérimenté a obtenu la 6e place sur la grille lors de sa première action compétitive pour McLaren et prendra le départ de la course une place devant son coéquipier Norris.

Cela représentait un revirement par rapport à la majeure partie de l’action précédente ce week-end à Bahreïn, car l’Anglais avait cherché à prendre l’avantage sur le nouveau venu dans l’équipe.

Mais quand cela importait plus, c’était le joueur de 31 ans qui s’est imposé parmi le duo McLaren pour se donner une position de départ prometteuse pour ses débuts en course McLaren.

Ce faisant, Ricciardo est devenu le seul pilote à avoir participé à la F1 l’année dernière et a ensuite changé d’équipes pour surqualifier leur nouveau coéquipier dès la première tentative.

«C’est une jolie petite tique», dit-il. «Mais ce qui est probablement plus important en moi-même, j’ai fait un pas aujourd’hui qui, je le sais, viendra avec le temps, mais évidemment vous le voulez tôt ou tard.

«J’ai fait une belle étape aujourd’hui et c’est ce dont je suis le plus satisfait. Je pense que j’ai juste fait des progrès à chaque session et je ne l’ai pas trop compliquée. C’est peut-être la personne de 31 ans en moi!

«Nous avons commencé un peu en retard hier, mais c’est un processus et pour faire une bonne différence ce soir, j’étais vraiment heureux.

Il a ajouté sur Sky F1: «Je pense que plus je fais de tours, plus je sentirai la voiture et la limite. Je sais que j’ai de l’expérience dans le sport, mais la vérité est que cela prend du temps et qu’il faudra du temps pour obtenir ces derniers pour cent. Je me suis certainement rapproché de ça ce soir et pour ça je suis content.

«Je pense que c’est un bon début pour l’aventure McLaren.»

Ricciardo a révélé que l’équipe était également heureuse.

«J’ai un coup de pouce», a-t-il ajouté. «Je pense qu’ils ont évidemment vu dès le premier jour des tests et sur les feuilles de temps, j’ai été rapide ces deux premiers jours, mais je pense que nous savions que je trouvais toujours mes marques.

«Je pense donc qu’ils ont suivi mes progrès au cours des deux dernières semaines et pour cela, je pense qu’ils sont assez heureux de voir l’évolution sur une courte période de temps, alors nous allons continuer et j’espère que cela conduira à des choses plus grandes et meilleures. «

Les qualifications avaient été difficiles à prévoir et il s’est avéré que Max Verstappen mettait son Red Bull en pole position devant le duo Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, devant Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) puis Ricciardo.

«C’est un sac mélangé cette année», a déclaré Ricciardo. «Je ne sais pas trop à quoi m’attendre mais c’est un bon début.

«Nous avons essayé de l’analyser hier et le rythme de course était assez proche pour tout le monde.

«Nous avons vu Charles effectuer de grosses qualifications l’an dernier, mais il n’avait pas le rythme de course pour le maintenir. Je pense que c’est une autre histoire cette année, nous verrons, mais je m’attends à ce qu’il ait un rythme de course décent aussi. Je pense qu’il sera là jusqu’à la fin.

«Gasly a un médium [tyre] cela l’aidera mais le rendra probablement vulnérable au début.

«Je suppose que c’est à tout le monde à la maison de se disperser dans leur cerveau et de comprendre ce qui va se passer demain.

«Je dormirai un peu mieux en sachant que je suis un peu plus rentable de la voiture aujourd’hui.»

