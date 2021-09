Daniel Ricciardo réprimandé pour le blocage de Lance Stroll dans des “conditions de licorne”

Daniel Ricciardo a été réprimandé et McLaren a été averti pour avoir bloqué Lance Stroll lors des qualifications du GP de Russie.

Les deux pilotes ont finalement réussi à atteindre la Q3 lors du Grand Prix de Russie, avec Ricciardo prêt à aligner P5 pour le départ, tandis que Stroll partira de la P8, mais tout le chemin du retour en Q1, cette paire s’est retrouvée dans une situation délicate.

Stroll se plaindrait d’être gêné par Ricciardo, à qui McLaren avait demandé de ralentir à l’approche de son coéquipier Lando Norris, ainsi que Stroll.

Les commissaires ont décidé que les embruns avaient eu un impact sur les chances de Ricciardo de voir Stroll, d’où la raison pour laquelle ce n’était qu’une réprimande pour l’Australien, bien qu’il n’y ait eu aucune excuse pour McLaren qui a reçu un avertissement officiel, les commissaires déclarant qu’un incident similaire à l’avenir pourrait entraîner une amende pour l’équipe.

« Le conducteur de la voiture 3 [Ricciardo] était dans un tour de ralentissement et a été averti par l’équipe McLaren de l’approche de son coéquipier (Car 4) [Norris]», lit-on dans le rapport des commissaires sportifs.

« La visibilité vers l’arrière a été affectée par les conditions humides et le conducteur de la voiture 3 n’était pas au courant de l’approche de la voiture 18 et, de l’avis des commissaires sportifs, n’aurait de toute façon pas pu voir son approche jusqu’au dernier moment. Cela a été aggravé par les embruns de la voiture 4 qui venait de dépasser la voiture 3.

“Le concurrent (McLaren F1 Team) a admis qu’il avait fait une fausse hypothèse selon laquelle la voiture 18 était sur un tour lent après avoir terminé un tour rapide, mais en fait, elle faisait des tours rapides consécutifs en raison de l’amélioration (mais humide) des conditions de piste.

« Il n’a donc pas informé le conducteur de la présence de la voiture 18. Les commissaires sportifs ont noté que dès que le conducteur de la voiture 3 a eu connaissance de la présence de la voiture 18, il a immédiatement pris des mesures pour sortir de la ligne.

«Les commissaires ont comparé cette situation à tous les autres cas entravants au cours des deux dernières saisons et demie. Les stadiers pensaient que cela frôlait une « entrave inutile » et constituait donc une violation des règles et nécessitait donc une pénalité, cependant, compte tenu de toutes les circonstances, il a été estimé qu’une réprimande était la pénalité la plus appropriée et la plus cohérente.

“Cependant, il est clair que l’équipe McLaren a commis une erreur en ne surveillant pas avec précision le trafic derrière la voiture 3 et, par conséquent, un avertissement officiel est envoyé au concurrent et il est noté qu’un échec similaire à l’avenir pourrait entraîner une pénalité monétaire ou autre supplémentaire pour le concurrent (et le pilote concerné).

Le respect. ?? Partir en position de force sur la grille demain, équipe. 🧡 @landonorris @danielricciardo #RussianGP pic.twitter.com/0NjnfA7qEI – McLaren (@McLarenF1) 25 septembre 2021

Ricciardo est alors libre de prendre le départ du Grand Prix de Russie depuis P5, tandis que Norris mènera le peloton après avoir décroché sa toute première pole position.

Ainsi, Ricciardo a tenu à saluer le travail de son coéquipier.

“Je pense que nous avons bien fait, pas aussi bien que Lando, alors félicitations à lui pour la pole, c’était un très bon tour, un super tour”, a déclaré Ricciardo aux journalistes.

“Mais du point de vue de l’équipe, être premier et cinquième, deux voitures dans le top cinq, c’est solide.”

P5 était confortablement la plus haute position de Ricciardo du week-end jusqu’à présent, même s’il n’était pas encore d’accord avec l’idée que Sotchi est une piste qui ne lui convient pas.

C’est quelque chose qui, selon lui, devra être résolu pendant la course, pas après les “conditions de licorne” des qualifications.

« Hier, je n’étais certainement pas rapide, mais lorsque nous avons tout examiné, toute la journée a été interrompue, il était donc difficile de vraiment trouver un rythme et de s’y mettre », a-t-il déclaré.

«Demandez-moi demain, aujourd’hui, c’est évidemment des conditions de licorne.

«Je pense que nous pouvons être assez excités, la grille est assez mitigée, même en tant que fan, cela devrait être une histoire assez excitante à raconter demain.

“J’imagine que la plupart des équipes préparent les voitures pour le mouillé, donc s’il fait sec demain, ce ne sont probablement pas des conditions optimales, une configuration optimale que nous allons utiliser, donc cela pourrait également changer l’ordre, peut-être certaines voitures pourrait mieux faire face à cela.