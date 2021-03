Avant sa première saison avec McLaren, Daniel Ricciardo dit qu’il peut sentir l’équipe construire un élan sérieux.

L’équipe britannique s’est sans doute améliorée plus que toute autre au cours des deux dernières saisons, allant du bas vers le haut du milieu de terrain, remportant trois podiums et une troisième place au championnat des constructeurs dans le processus.

Avec l’arrivée de Ricciardo et les moteurs Mercedes remplaçant les groupes motopropulseurs Renault, ils semblent prêts à continuer à avancer en 2021, avec même des rumeurs selon lesquelles ils pourraient défier leur fournisseur de moteurs.

Bien que Ricciardo ne fasse aucune prédiction, il dit qu’il peut sentir beaucoup d’élan se développer avant la prochaine campagne.

« Nous avons travaillé efficacement et je pense que cela montre qu’ils ont fait le travail et obtiennent les résultats, comme ils l’ont montré ces deux dernières années », a-t-il déclaré aux journalistes de Bahreïn.

«De l’extérieur regardant dans McLaren au cours des deux dernières années, de toute évidence, ils ont franchi un tournant décisif. Il y a beaucoup d’enthousiasme et de motivation, et il y a un réel sentiment d’élan dans l’équipe.

« Certaines personnes ont choisi McLaren comme deuxième derrière Red Bull. »

Les tests de pré-saison n’ayant duré que trois jours au lieu de six cette année, de nombreux pilotes rejoignant de nouvelles équipes, dont Carlos Sainz et Sebastian Vettel, ont déclaré qu’ils n’étaient pas encore tout à fait à l’aise avec leur nouvelle machinerie avant l’ouverture de la saison.

Cependant, n’ayant rencontré aucun problème majeur à Bahreïn, Ricciardo n’a pas le même sentiment à propos du MCL35M et est convaincu qu’il peut se lancer dans la course.

«Nous étions tous préoccupés par le fait que nous n’avions que trois jours – et seulement trois demi-journées par conducteur – mais je pense que lorsque la fiabilité fonctionne et que tout se passe bien, il était suffisant de se mettre à l’aise», a ajouté l’Australien.

«Je suis sûr que je continuerai à m’améliorer au fur et à mesure que je conduirai la voiture et me familiariserai avec l’équipe, mais je pense certainement que je suis bien placé pour commencer la saison et je pense à une attente de l’équipe. c’est que nous devons vraiment essayer de nous battre et savoir que nous sommes dans ce top trois où l’équipe était l’an dernier.

