Daniel Ricciardo révèle des premières interactions maladroites chez Renault

Daniel Ricciardo a déclaré que certains membres du personnel de Renault avaient lu “trop ​​de gros titres” lorsqu’il avait quitté Red Bull et étaient trop nerveux pour lui parler.

Pour Renault, ce fut un énorme coup d’avoir les services de Ricciardo, un septuple vainqueur de course qui avait pris la décision surprise de quitter Red Bull fin 2018 et de prendre un chemin de carrière différent.

Renault n’était pas monté sur le podium avant l’arrivée de Ricciardo depuis son retour en Formule 1 en 2016, un sort aride qui a été interrompu par l’Australien lorsqu’il a terminé P3 au Grand Prix Eifel 2020.

Mais lorsqu’il a franchi les portes de Renault pour la première fois, Ricciardo a déclaré qu’il avait rencontré des membres du personnel qui se sentaient intimidés simplement par le fait qu’il essayait de leur parler.

“C’est quelque chose que vous essayez en quelque sorte d’ignorer ou que vous ne voulez jamais admettre”, a déclaré Ricciardo dans une interview avec Optus lorsqu’on lui a demandé si d’anciens collègues s’étaient sentis intimidés par lui.

« Bien sûr, ce n’est pas le cas de tout le monde, mais je mentirais si je disais que je ne l’avais pas remarqué à l’occasion.

“Je pense que l’un d’eux était quand je suis passé de Red Bull à Renault. C’était le mouvement le plus médiatisé de cette saison et je pense que pas mal de gens chez Renault ont probablement lu trop d’articles et de gros titres, et c’était plus important pour eux avec ma venue.

« Alors j’avais l’impression [on my] premier jour au travail, les gens étaient juste timides pour me dire « bonjour ». Si j’allais me présenter, ça les ramènerait en arrière, genre, ‘pourquoi me parle-t-il ? Je ne suis pas si important. On pouvait juste dire que certains d’entre eux étaient vraiment dans leur coquille.

“Je me sentais mal parce que je me disais ‘Je n’essaie pas de te maîtriser, j’essaie juste d’être gentil et de commencer quelque chose’. Vous le ressentez parfois.

«Je pense que la meilleure façon de briser cela est d’être authentique, d’être vous-même et de simplement leur faire savoir que vous êtes comme eux. Vous êtes un humain et nous avons tous des sentiments.

“Nous avons aussi tous une passion et un amour pour la même chose, donc c’est plutôt cool.”

Ricciardo a terminé deux fois sur le podium avec Renault avant de repartir à la fin de la campagne 2020 pour rejoindre McLaren.