Daniel Ricciardo revient sur le message radio « Je ne suis jamais parti » après sa victoire à Monza

Daniel Ricciardo a insisté sur le fait que son message radio de l’équipe «Je ne suis jamais parti» après sa victoire à Monza visait autant lui-même que les autres.

La campagne 2021 de l’Australien, sa première avec McLaren, a connu un certain nombre de points faibles mais un sommet exceptionnel, lorsqu’il a remporté le Grand Prix d’Italie avec son coéquipier Lando Norris terminant deuxième.

Lors de son tour de piste, Ricciardo, invariablement cité, a déclaré à la radio de l’équipe : « Au fond de moi, je savais que cela arriverait, alors merci de m’avoir soutenu. Et pour tous ceux qui pensaient que j’étais parti, je ne suis jamais parti. Je viens de m’écarter un moment.

C’était en référence aux luttes qu’il avait endurées pour s’adapter au MCL35M, ce qui a conduit à une première moitié de campagne qu’il voulait simplement oublier.

Mais alors qu’il y avait inévitablement eu beaucoup de bruit de l’extérieur à propos du départ difficile de Ricciardo chez McLaren, il dit que le message radio lui rappelait également que le talent qui lui a valu sept victoires en course pour Red Bull n’avait pas disparu.

« Je comprends que ce message allait être adressé, je suppose, aux gens qui pensaient peut-être que j’avais vérifié, et que j’étais sur le point de sortir ou que j’étais un peu lavé ou autre », a déclaré Ricciardo, cité par Motorsport. com.

«Mais tout de même, avant tout, ce message était pour moi parce qu’il y avait des moments où je perdais un peu la foi et me remettais en question, comme » pourquoi est-ce que je me bats autant ? Ai-je maintenant un peu peur de ne pas pousser autant la voiture ?’

« Je savais que non. Mais quand même, quand les choses ne vont pas bien, certaines de ces questions surgissent. Donc, le « Je ne suis jamais parti » était aussi pour moi du genre « Je peux toujours le faire, j’ai toujours ma place ici ». Et quiconque a oublié, n’oublie plus.

Ce que Ricciardo a également trouvé délicat, c’est qu’il avait bien commencé avec McLaren en surqualifiant Norris lors de la course d’ouverture à Bahreïn, avant que les choses ne s’enlisent jusqu’à la pause estivale qui s’est avérée être une sorte de carrefour pour lui.

« C’était peut-être mauvais, car c’était probablement encore plus grattant à la tête que je reculais d’une certaine manière au cours du prochain cycle de courses », a déclaré Ricciardo à propos de son début en 2021.

« Mais je pense que la seconde moitié de la saison s’est mieux passée. J’ai remporté la victoire et je me suis confirmé beaucoup de choses.

« Je suis heureux où sont les choses. Ce n’est pas parfait, mais je suis heureux.