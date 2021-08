Daniel Ricciardo revient sur ses précédents entretiens avec Ferrari

in

Daniel Ricciardo a révélé l’étendue des discussions qu’il a eues avec Ferrari dans le passé pour les rejoindre.

Avec lui étant l’un des meilleurs pilotes sur la grille ces derniers temps et aussi à moitié italien, le McLaren l’homme a été lié à un déménagement à la Scuderia à plusieurs reprises.

Cependant, rien n’est jamais venu de ces liens, il s’est dirigé vers Renault et McLaren après avoir quitté Red Bull et Ferrari eux-mêmes en signant Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Il dit que les deux parties se sont parlées dans le passé, mais que les discussions n’ont jamais atteint un stade avancé.

« Il y a quelque temps, oui », a-t-il dit au succursale italienne de Motorsport lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà parlé avec la Scuderia.

«Mais nous ne nous sommes jamais assis autour d’un bureau avec des papiers à signer, rien de tel. Il y a eu quelques petites discussions, quelques conversations rapides, mais nous n’en sommes jamais arrivés au point de parler de contrats.

“Donc, il y avait quelque chose mais nous n’avons jamais fait un deuxième pas.”

Les années les plus fortes de Ferrari ces derniers temps sont survenues en 2017 et 2018, lorsque Sebastian Vettel a défié Lewis Hamilton pour le titre à deux reprises.

C’est également à cette époque que Ricciardo a commencé à penser à quitter Red Bull, ce qu’il a finalement fait fin 2018, et il dit que c’est pendant cette période qu’il a le plus envisagé de déménager à Maranello.

“Dans ma tête, c’était une des options, surtout quand l’équipe se battait pour le championnat alors que Seb était là, l’équipe était en bonne position”, a-t-il ajouté.

« Donc, Ferrari et Mercedes ont été les deux premières équipes à être évaluées en dehors de Red Bull, elles étaient les seules équipes vraiment souhaitables, mais j’ai toujours essayé de ne pas trop être influencé par l’émotion, connaissant mes origines italiennes.

« J’ai quelques photos de moi enfant avec un t-shirt Ferrari, évidemment un cadeau de mon père. C’est une équipe fantastique, je les respecte beaucoup, si les besoins mutuels s’étaient entremêlés, cela aurait été bien,

« Mais je dois aussi dire que mon rêve était d’être un jour pilote de Formule 1 et je suis toujours très content de ce que j’ai fait. et être là où je suis aujourd’hui.