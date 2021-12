Daniel Ricciardo sait qu’il doit trouver de nouvelles améliorations en 2022

Daniel Ricciardo est bien conscient qu’il y a clairement place à l’amélioration pour sa deuxième année chez McLaren en 2022.

Ricciardo a rejoint McLaren de l’équipe anciennement connue sous le nom de Renault avant la campagne 2021 et on s’attendait à ce qu’avec son expérience considérable en course, il puisse constituer une menace sérieuse pour son coéquipier Lando Norris de l’autre côté. du garage McLaren.

Même si Ricciardo peut se remémorer la saison 2021 avec émotion – une victoire sensationnelle au Grand Prix d’Italie gagnée au mérite étant le point culminant de la saison – l’année dans l’ensemble a été difficile et transitoire où il a perdu à la fois les qualifications et les batailles de points contre Norris .

L’Australien ne laisse pas son moment de Monza masquer les zones claires qu’il doit aborder.

« [It] n’a pas bien commencé, s’est amélioré, mais toujours avec quelques creux », a déclaré Ricciardo à Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé de résumer sa première année avec McLaren.

« Certainement plus heureux avec la seconde mi-temps. Mais il y a encore des choses sur lesquelles travailler, donc je ne suis pas comme submergé par ça.

« Disons que j’ai fait un pas, mais il est clair que j’ai encore besoin d’en faire un autre l’année prochaine pour arriver là où je veux être, et probablement plus le samedi juste pour me donner cette position sur la piste pour dimanche et me garder un peu plus loin. d’un gâchis.

« C’est donc sur cela que je vais travailler. »

La saison de Ricciardo s’est terminée avec une P12 inférieure à la normale à Abu Dhabi et c’était un résultat dont il ne pouvait pas vraiment se plaindre.

Il a conclu: « Je pense que je suis arrivé à la neuvième place, puis je pense que j’étais assis là et j’ai l’impression d’avoir un peu plus de rythme que [Esteban] Ocon.

«Mais c’était toujours difficile de doubler, et finalement je n’avais probablement pas assez de rythme pour me débrouiller, et c’était tout.

« Et puis je pense que le VSC, Gasly et Fernando [Alonso] ont été capables de nous sauter, ce qui nous a mis hors de combat, puis nous sommes un peu hors de position, donc un peu délicats.

« Je pense que nous avions un peu plus de rythme dans l’air clair, mais pour être honnête, c’est moi, c’est ce qui se passe lorsque vous vous qualifiez 10e et que vous êtes dans, je suppose, ce parc. »

La première partie de l’intersaison de Ricciardo ne semble pas particulièrement amusante alors qu’il termine une période de quarantaine de deux semaines chez lui en Australie.

