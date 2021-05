Daniel Ricciardo “ s’améliore toujours ” dans sa McLaren avant le GP de Monaco

Daniel Ricciardo dit qu’il ne conduit pas encore sa McLaren instinctivement, mais qu’il «s’améliore toujours» au volant de la MCL35M.

L’Australien a connu son meilleur week-end dans sa nouvelle équipe la dernière fois à Barcelone, prenant le meilleur sur le Lando Norris en forme et se qualifiant et la course en ramenant sa voiture à la maison P6.

McLaren se dirige vers Monaco après l’annonce de leur livrée spéciale Gulf et Ricciardo estime qu’à mi-chemin de la saison, il sera beaucoup plus proche de la maîtrise de sa voiture.

«Je pense qu’au début, je suppose que ma contribution a été utile et en ce qui concerne l’apprentissage de la voiture, avec ce que nous avons, oui, je prends des choses à Lando et il conduit évidemment très bien en plus de cela», a déclaré Ricciardo, par MotorsportWeek.

«J’ai essayé de comprendre ce qui fonctionne le mieux avec cette voiture et comment en tirer le meilleur parti.

«Comme Barcelone était meilleur mais j’étais toujours conscient de choses que je n’effectuais pas très bien, et je pense que les qualifications étaient correctes, mais sur une course de 66 tours, il y a certainement des virages que vous gâchez ici et là.

«Je pense que maintenant je suis conscient de ce que je fais mal, mais parfois vous le faites toujours mal! Alors j’y arrive. Combien de temps cela prendra-t-il? C’est une question difficile car je ne pense pas que nous le ferons jamais … [if] Je fais ce sport encore cinq à huit ans, peut-être que je n’aurai jamais le sentiment d’avoir bien compris.

«Nous nous améliorons toujours dans une certaine mesure. Longue histoire courte, je pense [in] la seconde moitié de cette année, la voiture me semblera tout à fait familière.

«Je pense que pour l’instant, je ne veux évidemment pas trouver d’excuses, donc ce n’est pas comme prêter une excuse, mais je devrai probablement penser à ce que je fais plutôt que de simplement le faire sur instinct et subconscient.

Son coéquipier Norris a été l’un des nombreux jeunes pilotes à dépasser les attentes cette saison, avec Charles Leclerc, Max Verstappen et George Russell montrant tous leur talent – et Ricciardo sait qu’ils continueront à grandir dans leur carrière.

Norris avait surpassé l’Australien dans les courses d’ouverture, et Ricciardo a salué l’impact de la plus jeune extrémité du spectre dans le sport.

“Je sais de quoi ils sont capables, je les ai vus sortir et attaquer la piste tout de suite”, a-t-il ajouté.

«C’est comme, je suppose que la jeune génération, dans tous les sports, va probablement continuer à s’améliorer de plus en plus.

«J’en suis évidemment bien conscient, et c’est sûr [Lando’s] la vitesse a été impressionnante et – je suppose que nous devrons lui demander – mais je suppose que lui-même a probablement fait un pas en avant cette année et conduit avec beaucoup de rythme et de confiance, c’est sûr.

