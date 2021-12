Daniel Ricciardo savoure le «scénario de rêve» du combat pour le titre de Formule 1

Daniel Ricciardo adore le « scénario de rêve » auquel le combat pour le titre est arrivé avant la course finale – et dit que c’est un « cadeau » pour la Formule 1.

Dans un Grand Prix d’Arabie Saoudite qui a vu Lewis Hamilton et Max Verstappen se battent dur et entrent en collision, ils l’ont finalement terminé respectivement en P1 et P2 avec l’homme Mercedes prenant un point supplémentaire pour le tour le plus rapide.

En conséquence, le septuple champion du monde et le Néerlandais se dirigent vers le niveau final de la saison aux points – et c’est la première fois que leurs rivaux pour le titre le font depuis 1974.

Ricciardo a toujours voulu assister à un tel scénario et dit que c’est un « rêve » pour le sport dans son ensemble.

« Le fait qu’ils aillent à Abu Dhabi avec le même nombre de points est un cadeau pour le sport », a déclaré l’Australien, cité par nos.nl.

« J’espérais cela depuis des années, même si, bien sûr, je préférerais être moi-même dans le combat.

« Nous aurons une vraie finale. Le vétéran qui peut battre tous les records contre le plus jeune vainqueur de Grand Prix de tous les temps. C’est une histoire magnifique. Un scénario de rêve.

« J’appelle ça une bataille royale. La pression ne pouvait pas être plus élevée. Que le meilleur gagne. »

Ricciardo apprécie tellement la bataille qu’il essaie de la suivre sur grand écran pendant les courses – et était heureux que les drapeaux rouges l’aient laissé suivre la dernière fois.

« Parfois, j’essaie de suivre la course depuis le cockpit sur des écrans géants mais ce n’était pas facile sur celui-ci. Ce n’est pas vraiment un circuit pour regarder des écrans », a-t-il déclaré.

« Mais toutes les interruptions et incidents m’ont permis de suivre comment les choses se passaient entre Lewis et Max. »

Le pilote McLaren n’est pas le seul ancien coéquipier de Verstappen qui adore le combat pour le titre auquel on assiste, avec Pierre Gasly un peu bluffé par la situation.

« C’est incroyablement beau pour le fan neutre moyen que cela se produise », a déclaré le Français.

« Lewis et Max sont égaux en points. Incroyable. Vous ne l’inventez pas. Je ne sais pas si nous l’avons déjà vu dans l’histoire de la Formule 1. Du moins, je ne m’en souviens pas.

« C’est un scénario fou. Je suis très curieux de savoir comment cela va se passer.

Quant au coéquipier actuel du Néerlandais, Sergio Perez, il dit qu’il fera tout ce qu’il peut pour aider le joueur de 24 ans, mais n’a pas non plus abandonné l’espoir de remporter le championnat des constructeurs avec l’équipe.

« Ma tâche à Abou Dhabi est claire », a-t-il déclaré. «Je soutiendrai Max autant que possible dans son duel avec Lewis, mais nous nous battons sur les deux fronts. Nous pouvons aussi devenir champions du monde en équipe.

« Tout est possible. Il peut tomber de toute façon.

« Les intérêts sont élevés et la pression est énorme. Il n’arrive presque jamais que les deux titres soient encore en jeu lors de la dernière course.