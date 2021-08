Daniel Ricciardo se souvient du duel avec “le dieu de ce sport”

in

Daniel Ricciardo dit qu’il a encore la « chair de poule » en pensant qu’il avait l’habitude de courir contre Michael Schumacher au début de sa carrière.

L’Australien a passé une saison et demie sur la même grille que le septuple ancien champion du monde en 2011 et 2012, au volant de HRT puis de Toro Rosso.

Schumacher, bien sûr, était alors dans les deuxième et troisième années de son retour de retraite avec Mercedes, avant de finalement s’éloigner complètement du sport à la fin de 2012.

Bien que Ricciardo, maintenant âgé de 32 ans, reste un rival d’un autre septuple champion du monde à Lewis Hamilton, il était quelque peu impressionné par l’Allemand lorsqu’il est arrivé pour la première fois sur les lieux et se souvient avec émotion d’une occasion où le duo s’est affronté. Piste.

« Savoir que j’ai déjà été dans le même domaine de pilotes que Michael Schumacher en Formule 1 est incroyable pour moi », a déclaré Ricciardo lors d’une interview avec Sport Bild.

« Je me souviens d’une de mes premières courses à Suzuka, j’ai eu un court duel avec lui. C’était comme un jeu du chat et de la souris sur la piste. C’était vraiment irréel. J’ai apprécié chaque seconde.

« Michael avait déjà remporté sept titres mondiaux. Il est le dieu de ce sport.

« Après la course, mon père m’a pris un instant à part en parlant du duel. Il a dit ‘avez-vous une idée de ce qui vient de se passer ?’ Je devais laisser ça couler en premier.

«Quand je serai plus vieux, je repenserai à des moments comme celui-là. Mon dieu, maintenant que je le dis, j’ai encore la chair de poule.

Avec une poignée d’autres pilotes à Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso, Ricciardo a maintenant eu l’expérience de courir contre Schumacher Snr et Jnr, avec le fils de Michael, Mick, à mi-chemin de sa première saison avec l’équipe Haas.

Ricciardo a rencontré Mick pour la première fois trois ans après que son père ait été grièvement blessé dans un accident de ski, depuis quand sa santé est gardée privée à la demande de la famille.

« J’ai rencontré Mick en 2016 lors de son match de football caritatif. D’une manière ou d’une autre, j’ai immédiatement eu le sentiment que je voulais juste être gentil avec lui », a déclaré Ricciardo.

« Il devrait ressentir mon profond respect, son père est une telle légende. Il y avait donc une bonne alchimie entre nous dès le début parce que c’est aussi un garçon vraiment sympa.

“Personne ne devrait penser que Mick est en Formule 1 juste à cause de son nom. Tout ce que je vois de lui me montre qu’il mérite sa place ici avec nous. Il travaille si dur et je suis impressionné par la façon dont il a fait.