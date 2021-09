Daniel Ricciardo sélectionne ses victoires les plus émouvantes en F1

in

Daniel Ricciardo a choisi le Grand Prix de Monaco 2018 et le triomphe de cette année à Monza comme ses victoires les plus émouvantes.

La dernière fois en Italie, le McLaren pilote est revenu sur la plus haute marche du podium pour la première fois en trois ans, franchissant la ligne d’arrivée devant son coéquipier Lando Norris pour assurer le premier doublé de l’équipe en une décennie.

Sa dernière victoire avant cela est survenue à Monte-Carlo en 2018, lorsqu’il a résisté Sebastian vettel de revendiquer la victoire deux ans après qu’une erreur d’arrêt au stand l’ait privé d’une victoire sur le même circuit.

Ricciardo dit qu’en termes d’émotion que cela lui a procuré, il pensait que rien n’égalerait jamais cela – mais la course à Monza l’a finalement fait.

“C’était à égalité avec le sommet de Monaco 2018”, a-t-il déclaré au site officiel de McLaren.

«Je pensais que cette victoire ne serait jamais égalée à cause de toute cette histoire de rédemption après ce qui m’était arrivé là-bas deux ans plus tôt. Mais ce que j’ai ressenti à Monza était aussi élevé que cela.

«Et je me sentais aussi haut personnellement, mais aussi avec les gens autour de moi – tout le monde flottait. Je me souviens avoir fait des interviews et j’étais… je n’étais pas vraiment là à l’époque dans certaines d’entre elles. C’était sauvage.

Le moment où @DanielRicciardo a ajouté son propre morceau de l’histoire de McLaren à l’armoire à trophées MTC. ?? Et il a choisi une place à côté d’un trophée très spécial. pic.twitter.com/Umk6gu1I8H – McLaren (@McLarenF1) 16 septembre 2021

Cela s’est produit après quelques mois difficiles pour le Honey Badger, qui avait du mal à maîtriser sa voiture et était régulièrement dépassé par Norris.

Il admet que de telles luttes l’ont empêché de dormir parfois cette année, mais dit qu’elles fournissent également une motivation.

« Oui, absolument. Cela me tient éveillé la nuit », a-t-il déclaré.

«Mais je pense que l’une de mes forces est de pouvoir gérer la déception et ensuite passer à autre chose. Et je ne dis pas que je l’enterre, pas du tout. Je l’aborde et j’essaie d’en tirer des leçons.

« Si un dimanche est terrible, c’est sûr, le dimanche soir, je suis très ennuyé et je ne dormirai probablement pas très bien. Mais lundi, je me dis “d’accord, attaquons ça parce que ce que j’ai ressenti il ​​y a 12 heures, je ne veux plus le ressentir”.

« Je déteste ce sentiment alors je me dis ‘que dois-je faire pour ne plus être dans cette position ?’ et puis c’est la motivation pour aller de l’avant.