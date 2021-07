Daniel Ricciardo sent des progrès, mais le chronomètre a besoin de travail

Daniel Ricciardo pense qu’il progresse clairement chez McLaren, mais cela ne se voit pas encore dans ses temps au tour.

Tout au long de la grille, les pilotes qui avaient changé d’équipe pour 2021 ont connu des difficultés dans les premiers tours en grande partie grâce à un test de pré-saison de trois jours fortement raccourci.

Mais alors que Sergio Perez, Sebastian Vettel et le retour de Fernando Alonso commencent tous à retrouver la forme, on ne peut pas en dire autant de Ricciardo chez McLaren.

Son coéquipier Lando Norris a démontré le rythme de la MCL35M en terminant dans les points à chaque manche jusqu’à présent en 2021, dont trois podiums, tout en se disputant la pole à plusieurs reprises.

Cependant, Ricciardo a rarement été près de montrer ce genre de rythme. Plus récemment, lors du Grand Prix d’Autriche, il n’a pas réussi à se qualifier dans le top 10, tandis que Norris occupait la première ligne de la grille.

L’Australien a ressenti une nette progression entre les GP de Styrie et d’Autriche, tous deux disputés au Red Bull Ring, mais les écrans de chronométrage ne l’ont pas soutenu.

“Je ne dirais pas que c’est comme un problème récurrent maintenant”, a déclaré Ricciardo à propos de ses difficultés au GP d’Autriche, cité par GPFans.

« Je pense que nous avons progressé dans certains domaines, donc si je ne regardais pas le classement [for the Austrian GP] Je dirais que j’ai passé un meilleur week-end mais malheureusement ça ne se traduit pas au chrono.

“C’était vraiment différent du week-end précédent [Styrian GP] pour autant que je pense que nous avons fait de bons pas, mais malheureusement, le temps au tour montre le même résultat, je veux dire relativement.

“Il y a évidemment encore du travail à faire, mais c’est là où il en est pour le moment.”

Les problèmes de Ricciardo sont rendus encore plus déroutants par le fait qu’il se sent maintenant à l’aise dans la McLaren, mais pour une raison quelconque, les bons tours le placent toujours en moyenne bien en deçà des efforts de Norris.

“C’est certainement quelque chose sur lequel je vais continuer à travailler”, a admis Ricciardo.

“Je me sens vraiment plus à l’aise dans la voiture maintenant. Ce n’est pas la course deux, la course trois, où je sais qu’il y a plus à venir naturellement du temps au siège.

« J’ai l’impression, surtout maintenant, que j’ai eu assez de temps dans la voiture régulièrement au cours des dernières semaines pour être à un niveau de confort avec elle.

« Il manque évidemment encore quelque chose et nous devrons juste creuser un peu plus pour cela.

«Mais d’une certaine manière, assez étrangement, je me sens bien. Je me sens bien dans la voiture, donc il s’agit simplement de continuer à essayer de chercher où se trouve ce temps au tour parce que ce n’est pas un dixième [of a second], on parle toujours de grosses marges.

« Donc, cela nécessitera un peu plus d’analyse. »

