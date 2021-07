Daniel Ricciardo s’est senti “à deux ou trois pas” en Hongrie FP1

in

Daniel Ricciardo a admis qu’il avait encore des performances à trouver avec sa McLaren en Hongrie, après quelques courses difficiles lors des essais du vendredi.

L’Australien est monté trois fois sur le podium au Hungaroring – remportant la course en 2014 – mais il était à nouveau derrière son coéquipier Lando Norris lors des deux séances d’essais de vendredi.

Il a dit qu’il avait testé des améliorations sur sa voiture lors des premiers essais, mais qu’il avait toujours du mal à aller à Budapest.

Les températures élevées n’auraient pas aidé non plus, la chaleur de la piste et du cockpit enregistrant une énorme 60°C dans la chaleur de la Hongrie.

Cependant, le pilote McLaren était convaincu qu’il était capable de faire un bon pas dans la performance lors de la deuxième séance d’essais par rapport à son rythme en FP1, et qu’il ferait beaucoup de travail dans les coulisses pour essayer de débloquer le rythme de sa MCL35M à participer à ce qui semble être une séance de qualification extrêmement compétitive samedi.

Ricciardo a enregistré son premier top cinq de la saison à Silverstone, et il espère trouver la vitesse pour sauvegarder ce résultat ce week-end.

“L’après-midi était un peu mieux que le matin, ce qui n’était pas particulièrement bon”, a déclaré Ricciardo à propos de sa course d’entraînement, selon Formula1.com.

« Nous avons beaucoup lutté. Je dirais que nous avons fait un pas dans l’après-midi mais le matin, nous étions à deux ou trois pas, donc il nous faut certainement encore trouver au moins un pas de plus dans la nuit si nous voulons être dans une position solide demain.

« La température de la piste est la plus importante, elle rend la tâche difficile pour nous tous. C’était comme si 60°C aujourd’hui est peut-être un record de température de piste. Cela stresse beaucoup les pneus et fait que la voiture ne se sent pas particulièrement bien. Néanmoins, nous devons encore trouver un peu pour demain.

« Nous allons l’analyser ce soir. Je n’étais pas particulièrement fort aujourd’hui, mais en ce qui concerne les améliorations, j’ai fait quelques essais ce matin. C’était assez difficile à dire, mais je dirais que quelques-uns d’entre eux étaient davantage axés sur les données, nous verrons donc ce qu’ils disent ce soir.

“Aujourd’hui était le jour le plus chaud du week-end. S’il n’est pas mouillé, il fera probablement plus frais le lendemain ou les deux prochains jours, alors j’espère que cela permettra à la piste de venir vers nous et de nous mettre au combat demain.