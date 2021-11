Daniel Ricciardo s’excuse auprès de Valtteri Bottas après le virage 1 au Mexique

Daniel Ricciardo a admis qu’il était responsable de son accrochage avec Valtteri Bottas au Mexique, et s’excusera auprès du pilote Mercedes.

Les deux se sont heurtés au départ lorsque Ricciardo a lancé sa McLaren à l’intérieur au virage 1, alors qu’il cherchait à gagner des places. Bottas, qui a commencé en pole, avait déjà tourné vers le sommet du virage et a été touché par l’Australien, alors que la Mercedes a été envoyée en tête-à-queue.

Les deux pilotes ont subi des dommages lors de l’incident et se sont par la suite rendus aux stands. Ils n’ont pas réussi à récupérer une grande partie de la course, mais ont été enfermés dans une bataille privée pour la majorité des tours restants.

Le pilote McLaren s’est bien échappé et a rejoint le Red Bull de Sergio Perez au départ, mais a bloqué un frein et a coupé Bottas, et il a admis que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu au départ.

Ce que Valtteri va voir dans son sommeil ce soir… #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jRPASKrmCI – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 novembre 2021

« Il se passait définitivement beaucoup de choses », a déclaré Ricciardo à Sky F1 dans le paddock après la course. «Je n’ai toujours pas vu une rediffusion complète.

« Les premières centaines de mètres jusqu’au virage 1, pour être honnête, ils sont toujours amusants ici parce qu’il y a tellement de sillages, c’est poussiéreux, c’est une sorte de chaos, mais il y a une certaine forme de plaisir dans le chaos.

« Mais ensuite, au freinage, je me souviens, je pense qu’il y avait de la place à l’intérieur avec Perez, donc il y avait un écart. Et c’est l’un de ceux où, si vous ne cherchez pas un écart, quelqu’un d’autre le fera, et vous pouvez facilement être englouti.

«Donc, à ce moment-là, je pense que c’était, disons, un espace raisonnable à exploiter. Et je pense, de mémoire, que c’était assez sous contrôle dans la première partie du freinage, puis à mesure que nous nous rapprochions du sommet, tout le monde commence à se rapprocher et, au dernier moment, évidemment, vous essayez de ralentir la voiture.

« J’ai verrouillé un peu et, à ce moment-là, Valtteri est évidemment tombé sur, donc une combinaison de cela et je suppose que lui, et évidemment nous avons frappé. »

Mais Ricciardo a accepté la responsabilité de l’accident, compte tenu de son positionnement sur la piste, et a ajouté que le reste de la course est devenu une longue corvée dans sa McLaren.

« Je m’excuse auprès de lui, encore une fois sans vraiment le voir, mais c’est moi qui suis entré en lui », a-t-il déclaré. « Alors bien sûr, à tout le moins, je vais m’excuser pour le moment, et voir s’il y a beaucoup de choses que j’aurais pu faire ou s’il s’agit simplement d’un incident au virage 1 et d’un genre de goulot d’étranglement.

« Quoi qu’il en soit, ça s’annonçait bien sur quelques centaines de mètres, et ça s’est retourné assez rapidement.

« C’était donc la course, puis 70 longs tours après cela. »

Ricciardo est finalement rentré en P12 au Mexique, tandis que Bottas a terminé 15e, après avoir été amené par Mercedes pour signer le meilleur tour de la course et empêcher Max Verstappen de gagner un point supplémentaire.