Daniel Ricciardo subit une journée “ plutôt sombre ” avec la sortie du premier trimestre

Daniel Ricciardo a qualifié sa sortie de choc en Q1 de «plutôt sombre», sa carrière McLaren ne montrant aucun signe de reprise immédiate des qualifications du Grand Prix du Portugal.

L’Australien admet librement qu’il prend le temps de s’adapter au MCL35M après avoir rejoint l’équipe pour cette saison, et a été surperformé par son collègue Lando Norris dans les deux premières courses.

En espérant que le voyage à Portimao apporterait une amélioration, Ricciardo s’est retrouvé à devoir faire face à un nouveau creux samedi alors qu’il ne s’était qualifié que 16e avec lui et Lance Stroll d’Aston Martin, les gars de l’automne en Q1, lorsque l’Alfa Romeos et George Russell dans la Williams tout avancé.

Tout aussi préoccupant pour Ricciardo était son décalage horaire par rapport à Norris, qu’il a suivi de plus d’une seconde.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Q1 touche à sa fin. Lando passe sans encombre en P2, malheureusement Daniel est éliminé en P16. #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/PBL9TXbMfc – McLaren (@ McLarenF1) 1er mai 2021

“Il y avait certainement un peu de temps sur la table dans le dernier secteur”, a déclaré Ricciardo à Sky F1 par la suite. «C’était désordonné. Mais le premier secteur aussi, le premier tour en pneus tendres n’a pas été vraiment aidé par, disons, un peu de trafic.

«De toute évidence, une journée décevante. [Going out in] Q1 est assez triste, ça va si vite et d’être ici [in the media pen] on a l’impression que ça vient de nulle part.

«Hier a été plutôt positif. Je n’aurais pas parié là-dessus aujourd’hui, alors je dois juste le comprendre, dormir un peu et me réveiller demain prêt à faire mieux.

Ricciardo a ajouté à la Formule 1: «Pourquoi nous avons lutté, ou pourquoi il était si difficile de faire un tour, ce n’est pas si clair pour le moment.

«Le seizième est sombre, ce n’est certainement pas un résultat pour lequel je me sens bien. J’essaye toujours de sortir d’un style ancien [of driving the car]. J’ai senti hier que j’avais fait un bon pas dans ce sens.

«Être debout ici maintenant est assez sombre. Je vais dormir.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook