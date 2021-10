Au volant de l’emblématique Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt sur le Circuit des Amériques en récompense de sa victoire au GP d’Italie, Daniel Ricciardo a déclaré qu’il était « malade, brut et étranger ».

En rejoignant McLaren au début de cette saison, Ricciardo a fait un pari avec le PDG de l’équipe, Zak Brown, que s’il mettait sa MCL35M sur le podium, il pourrait faire un tour en 1984 Chevrolet Monte Carlo NASCAR stock car.

Ricciardo court le numéro ‘3’ parce que c’était le numéro de son héros Earnhardt.

Peu importe un podium, l’Australien a fait mieux en remportant le Grand Prix d’Italie cette année, menant à domicile son coéquipier Lando Norris dans une McLaren 1-2.

Brown, propriétaire de la voiture d’Earnhardt, a honoré le pari sur le Circuit des Amériques samedi.

« C’était malade, c’était tellement amusant », a déclaré Ricciardo.

« C’est tellement différent aussi. J’en ai eu le plaisir parce que c’est tellement brut et étranger. Le bruit, les vitesses fracassantes, la position de conduite… Comme si tout était unique.

« Et c’est la voiture de Dale – l’un de mes héros de tous les temps. C’était donc surréaliste. Bon amusement.

«Et je pense le faire ici aussi. Si on avait loué une piste privée quelque part en Angleterre, je ne sais pas, ça n’aurait pas eu le même effet. Je suis donc vraiment reconnaissant que Zak l’ait fait voler ici.

« Merci patron! » Daniel Ricciardo a terminé une course « une fois dans sa vie » dans l’emblématique stock-car Chevrolet Monte Carlo NASCAR 1984 de Dale Earnhardt Sr avant le FP3 à @COTA 😍 #F1 pic.twitter.com/79mDi9P6HA – PlanetF1 (@Planet_F1) 23 octobre 2021

Le fils d’Earnhardt, Dale Earnhardt Jr, a regardé les tours à la télévision et a été ravi du moment de l’Australien.

« Je suis heureux pour Daniel », a-t-il déclaré. « J’apprécie également la façon dont il célèbre mon père. Cela fait sourire beaucoup de membres de la famille de papa et de fans. »

Ricciardo a été touché par les propos d’Earnhardt Jr.

Il a déclaré à Sky Sports: « Quand Will Buxton m’a dit à la fin de l’interview, j’ai immédiatement eu la chair de poule. Honnêtement, si nous avions été dans un cadre privé et qu’il [Junior] m’a dit qu’en tête-à-tête, je pense que j’aurais probablement pleuré un peu.

«C’était assez fou – comme, heureux-fou – d’être apprécié par cette famille en général. J’ai été tellement fan.

« Après Senior, j’étais un grand fan de Junior. J’ai regardé chaque course NASCAR pendant des années. Je me réveillais et regardais Junior essayer de gagner le 500 chaque année en février.

« C’était plutôt cool juste d’être reconnu et apprécié pour avoir soutenu son père. »

Il a ajouté: « J’ai écrit le 3 dans sa police sur mon casque … et je me souviens avoir parlé à Dale Jr. Je me suis dit: » Est-ce que je demande si je peux le faire?’ Avant même que je demande, il me disait : « C’est trop cool, nous t’apprécions vraiment. »

«Mais j’avais aussi suffisamment confiance en mon ‘fanboy’. J’avais suivi Dale pendant tant d’années quand j’étais enfant, puis Dale Jr., alors j’étais convaincu que si j’étais interrogé à ce sujet, je pourrais en parler vraiment et honnêtement.

« Et pour amener ça en F1, c’est un peu comme moi et Lando avec Valentino Rossi. Il n’a rien à voir avec la F1, mais c’est une grande figure du sport automobile et je l’apprécie. C’est la même chose avec Earnhardt.