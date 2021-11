Daniel Ricciardo sur ‘The Ellen DeGeneres Show’ et la question ‘nature’s call’

Daniel Ricciardo n’a « jamais » fait pipi dans sa voiture de Formule 1, c’est du moins ce qu’il a dit au « Ellen DeGeneres Show » plus tôt cette semaine.

L’Australien s’est rendu d’Austin, où il a terminé cinquième au Grand Prix des États-Unis, aux NBC Studios de Los Angeles pour enregistrer l’émission.

Et comme c’est souvent le cas, la question de savoir ce que font les conducteurs lorsque l’appel de la nature se présente a été posée au pilote McLaren.

« Quand vous sortez, vous êtes juste trempé, en sueur. C’est fou », a déclaré l’animateur de talk-show.

« Vous n’avez même pas le temps de penser ‘J’ai soif’ ou quelque chose comme ça. Vous ne pouvez même pas y penser.

« Et si tu as envie de faire pipi ? Et si vous buviez avant de monter dans la voiture ?

En riant, Ricciardo a répondu : « C’est une question qu’on nous pose souvent, ‘avez-vous déjà fait pipi dans la voiture ?’

« Tout le monde peut s’identifier au fait de faire pipi, vous devez vous détendre. Et il est difficile de se détendre en conduisant à ces vitesses.

« Je ne l’ai jamais fait. Si vous devez y aller, vous vous accrochez douloureusement jusqu’à la fin, mais chaque bosse, chaque petit trottoir que vous heurtez fait mal.

Ellen a également demandé à Ricciardo d’expliquer à son public, dont certains ne connaissaient peut-être pas la Formule 1, d’expliquer le sport, simplement.

« J’essaie de conduire extrêmement vite partout dans le monde », a-t-il simplement déclaré.

« La Formule 1 est comme un cirque ambulant de vitesse et d’adrénaline. Nous allons dans plus de 20 pays par an pour courir. C’est un truc à haute adrénaline, c’est un spectacle, c’est un sport mais qui est toujours assez difficile à comprendre parce que c’est très spécialisé.

La visite de Ricciardo au Ellen Show a eu lieu alors que le pilote McLaren se rendait au Mexique pour le début du dernier triple titre de Formule 1 de la saison.

Les pilotes courent au Mexique ce week-end, suivis immédiatement par le Brésil et le Qatar.

On a demandé à Ricciardo comment il faisait face au décalage horaire qui accompagne un horaire de voyage aussi chargé.

« Caféine », a-t-il déclaré. « Un peu de mélatonine pour aider à dormir.

« Mais c’est difficile.

« Vous essayez de vous ajuster un peu avant d’arriver à destination. Donc peut-être deux ou trois jours avant votre vol, vous essayez d’amener votre heure de coucher peut-être une heure plus tôt chaque nuit pour essayer d’y entrer lentement.

«Mais je pense qu’heureusement, parce que le sport est si intense et si riche en adrénaline, nous pouvons normalement fonctionner assez bien avec peu de sommeil.

« C’est ce que je me dis. »