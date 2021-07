Daniel Ricciardo va essayer la course sur sim dans le but de s’améliorer

Daniel Ricciardo va s’essayer à la course sur simulateur pendant son temps libre pour tenter d’améliorer ses performances.

L’Australien a mal commencé la campagne 2021, sa première avec McLaren, étant fermement deuxième derrière son coéquipier Lando Norris jusqu’à présent.

Le Britannique a quant à lui été l’un des pilotes les plus impressionnants de la saison, remportant trois podiums et très loin devant le reste du milieu de terrain au classement.

Dans le but de combler l’écart entre les deux, Ricciardo va s’inspirer du livre de Norris et tenter la course sim comme Max Verstappen et Charles Leclerc l’ont également fait ces dernières années.

“J’y ai pensé”, a-t-il déclaré motorsport-total.com.

« Au début, je disais toujours : je ne veux pas avoir de simulateur à la maison parce que j’ai quelque chose de mieux à faire les week-ends libres. Ces courses virtuelles ne m’ont jamais enchanté.

« Mais je ne veux pas non plus être borné ici. C’est peut-être vraiment une aide. Il faudrait que je le découvre. Il se peut que vous en appreniez quelque chose, mais que vous preniez aussi de mauvaises habitudes.

« Mais Max, Lando et Charles sont très actifs, et peut-être que cela apportera quelque chose. Ce n’est toujours pas mon truc, mais je ne vais pas l’ignorer, je vais essayer.

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Ricciardo a souvent expliqué que son objectif de carrière était de remporter un championnat du monde de Formule 1, et il fut un temps au début de sa carrière où il impressionnait chez Red Bull alors que beaucoup s’attendaient à ce qu’il le fasse plusieurs fois.

Avec lui qui entre maintenant dans la trentaine dans une voiture de milieu de terrain, ce n’est plus le cas, mais il dit qu’il sera content s’il peut triompher une seule fois, et qu’il a toujours ressenti cela.

“Cinq est encore théoriquement possible, mais un serait une folie absolue”, a-t-il déclaré.

« Le titre a toujours été mon rêve. Mais je n’ai jamais dit que je voulais battre les records de Senna ou gagner le plus de titres.

“Je serais heureux avec un.”

Un domaine que Ricciardo a impressionné cette année est ses débuts, et étant donné que, il espère l’introduction des qualifications sprint à Silverstone le favorisera.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.