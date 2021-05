Daniel Ricciardo va “ s’éloigner quelques jours ” après Monaco

Suite à sa triste démonstration au Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo «s’éloignera pour quelques jours» plutôt que «sur-analysera».

L’Australien a trouvé la vie loin d’être fluide depuis le passage de Renault à McLaren pour 2021, une décision qui était censée jeter les bases d’un futur défi pour le titre.

De l’autre côté du garage, Lando Norris crée certainement l’espoir d’un titre mondial dans son avenir, mais Ricciardo a l’air mal.

Et sans aucun doute, le Grand Prix de Monaco a été le point le plus bas de la carrière McLaren de Ricciardo jusqu’à présent. À aucun moment du week-end, il n’a même été proche du niveau de performance de Norris, et le jour de la course, il a franchi la ligne d’arrivée en P12 tandis que Norris montait sur le podium pour la deuxième fois cette saison.

Mais au lieu de sur-analyser «l’anomalie» qui était le GP de Monaco 2021, Ricciardo va plutôt s’éloigner et chercher à revenir rafraîchi pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

«Je pense que tout le week-end n’était qu’un week-end à oublier», a-t-il déclaré à Sky F1.

«De toute évidence, la voiture quatre [Lando Norris] et le reste de l’équipe a obtenu un podium, donc je veux évidemment les féliciter et ils ont bien compris.

«Je ne sais même pas si nous nous sommes trompés, cela n’a jamais vraiment commencé. Nous n’avons pas vraiment fait un set-up complètement différent, les voitures que je veux dire étaient presque identiques du point de vue du set-up.

«Je n’essaye pas d’être trop intelligent avec ça non plus, évidemment j’ai plus à apprendre avec cette voiture que Lando, donc je n’essaye pas d’être différent, en essayant juste de faire de même et d’aller de l’avant avec ça.

«Mais juste un week-end étrange dès le départ et à oublier. Je pense que je ne vais probablement pas sur-analyser celui-ci, je pense juste en avant pour Bakou et partir de là.

«Cette année, il y a certainement eu ces courses où c’est comme” oui, je dois en trouver un peu plus mais ça viendra “, je veux dire que ce week-end était plus une anomalie avec une si grande différence.

«Se faire chevaucher [by Norris], peut-être la première fois [by a team-mate], Je ne sais pas vraiment quoi dire.

«Je vais certainement me pencher là-dessus, mais je pense que quand c’est un week-end comme celui-ci et aussi loin qu’il était, il vaut probablement mieux s’éloigner pour quelques jours.»

