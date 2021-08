Daniel Ricciardo veut être à la “première place” pour le titre 2024

Daniel Ricciardo dit qu’une fois la nouvelle infrastructure de McLaren en place, il espère être en « position privilégiée » pour se battre pour le titre mondial 2024.

Les difficultés de l’Australien au début de sa carrière McLaren ont été bien documentées tout au long du sport, mais il donne toujours tout ce qu’il peut pour se mettre à niveau le plus rapidement possible.

Son contrat avec l’équipe court jusqu’en 2023, mais il pense qu’une fois la nouvelle soufflerie de McLaren terminée et les effets du plafond budgétaire visibles, il sera bien placé pour se battre pour le championnat du monde l’année suivante.

“Je comprends que l’équipe est sur une excellente trajectoire, mais maintenant il y a encore quelques obstacles en place qui nous empêcheront probablement, disons, de nous battre pour un championnat pour les deux prochaines années”, a déclaré Ricciardo, cité par Autosport.

« Mais c’est un peu une réalité maintenant que la soufflerie est une assez grosse pièce du puzzle. Ce pourrait être la dernière pièce du puzzle pour l’équipe.

« Je pense que, en le regardant maintenant, je cherche vraiment à essayer de continuer à construire là où je suis maintenant au cours des deux prochaines années avec McLaren, puis, espérons-le, à me placer dans une position privilégiée pour cette saison 2024.

« Cela semble fou de parler si loin. Mais oui, parfois il faut penser comme ça.

En ce qui concerne sa forme actuelle, Ricciardo essaie d’être pragmatique sur la façon dont il pourra retrouver sa vitesse – et admet que sa maturité maintenant pourra l’aider à surmonter ses problèmes, ce qu’il n’a peut-être pas pu faire dans son plus jeune. jours.

« Ne vous méprenez pas, j’essaie définitivement ! Je veux toute la gloire aujourd’hui ! Mais je suppose que l’expérience me dit que c’est définitivement un processus », a-t-il déclaré.

“Mais je suppose qu’avec l’âge et la sagesse et probablement la maturité vient plus de sang-froid que, disons, quand j’étais plus jeune, en attendant le monde de tout et cela n’arrivait pas.

« Alors oui, j’aurais probablement déjà fait quelques crises de colère et je l’aurais perdu mentalement, pour ainsi dire.

«C’est donc là que le fait d’être ici depuis un certain temps aide à reprendre son souffle, à prendre du recul, à le traverser et à comprendre qu’il y a une raison pour laquelle les choses ne vont pas bien en ce moment. Je dois trouver des réponses, au lieu de simplement lever les mains et m’éloigner de tout.