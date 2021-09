Daniel Ricciardo vise à s’appuyer sur les performances de Monza

in

Daniel Ricciardo est toujours au sommet après avoir remporté le Grand Prix d’Italie et veut s’appuyer sur cette performance à Sotchi.

Après une première moitié difficile de la campagne 2021, l’Australien ressemblait à son ancien moi à Monza, livrant une performance époustouflante pour assurer sa première victoire depuis 2018 et McLaren première depuis 2012.

Après, il a dit que seule sa victoire à Monaco en 2018 l’égalait en termes d’émotions, et deux semaines plus tard, ça le fait toujours plaisir d’y penser.

Il veut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un événement ponctuel et est déterminé à porter sa forte forme en Russie.

« Une semaine après Monza, ça fait toujours du bien de penser à revenir sur la plus haute marche du podium. Nous n’aurions pas pu rêver d’une manière plus parfaite de terminer un triple en-tête », a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe pour la course.

« J’ai adoré courir en tête de la grille et avoir la chance de me battre pour la victoire. Le doublé est le fruit d’un travail acharné de toute l’équipe et de moi-même.

« Depuis le début de mon parcours avec McLaren, j’ai relevé les défis liés à l’adaptation à une nouvelle voiture, mais l’équipe m’a vraiment soutenu tout au long du processus.

« C’est formidable d’avoir un résultat qui complète ce tableau, et d’avoir l’équipe de retour dans le cercle des vainqueurs a été une course et je n’en fais partie que depuis six mois. C’est le coup de pouce dont nous avions tous besoin.

« J’ai vraiment pris le temps de profiter du moment, mais maintenant il est temps de me concentrer sur la Russie. Je veux m’appuyer sur mes performances à Monza ce week-end et je vais m’efforcer de marquer des points importants pour continuer à lutter avec nos concurrents.

Le dernier doublé de McLaren ? Canada, 2010. Oui, ça fait vraiment si longtemps.#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/EXSLFwonvm – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

La victoire de Ricciardo la dernière fois a été rendue encore meilleure par le fait que Lando Norris a terminé en P2, assurant le résultat de rêve pour l’équipe britannique.

Le Britannique les a cependant mis en garde de ne pas se laisser emporter et, bien que Ferrari les traîne maintenant de 15 points, il pense toujours que c’est un combat serré.

“Nous ne nous emballons pas car nous savons que ce ne sera pas comme ça tous les week-ends”, a-t-il déclaré.

« Nous devons continuer à nous mettre dans la meilleure position possible et maximiser la voiture, les arrêts au stand, la stratégie et tout le reste.

« A l’approche de la Russie, la bataille pour la troisième place chez les constructeurs est toujours serrée et devrait le rester jusqu’à la dernière course de la saison.

“J’espère que nous pourrons continuer sur la lancée de l’Italie et marquer des points solides pour l’équipe.”

McLaren peut-elle rester en tête après le succès de Monza ?