Daniel Ricciardo espère pouvoir se battre pour le titre dès la saison prochaine avec sa nouvelle équipe McLaren.

L’Australien a rejoint le groupe anciennement connu sous le nom de Renault avant la campagne 2021 et a fait une excellente première impression sur ses nouveaux patrons avec un P7 honorable lors de ses débuts dans un MCL35M endommagé après un contact précoce avec Pierre Gasly d’AlphaTauri.

Sur la base de la première apparition de McLaren à Bahreïn, où le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, a terminé un P4 accrocheur, il semble qu’ils vont à tout le moins mettre en place une défense vaillante en conservant la place P3 dans le championnat des constructeurs en 2021.

Cependant, Ricciardo a les yeux fixés sur un prix plus important et pense que cela pourrait même être un objectif réaliste dès 2022 lorsque de nouvelles réglementations entreront en jeu.

« De toute évidence, j’ai fait un peu de déplacement ces dernières années », a déclaré Ricciardo dans une interview avec la chaîne YouTube officielle de Formule 1.

«Ce n’est pas quelque chose que je veux continuer à faire ou que je prévois de faire. C’est stressant et en fait un travail acharné, donc j’ai l’impression que cette équipe a déjà posé de très bonnes bases.

«Et si je peux construire sur ce que je peux déjà voir qu’ils ont et atteindre personnellement tous mes objectifs ici, alors je pense que nous pouvons nous battre pour un titre mondial. J’espère déjà dès l’année prochaine. »

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Quant à ses principaux objectifs en 2021, Ricciardo ne serait certainement pas gêné par son nom sur quelques trophées de podium, mais il veut aussi avoir l’impression d’avoir fait la différence avec une équipe qui surfe actuellement sur une vague avec des progrès d’année en année.

«Je veux vraiment obtenir mon propre nom sur certains des trophées du MTC [McLaren Technology Centre], » il a dit.

«C’est un objectif et je veux aussi vraiment regarder en arrière sur l’année et savoir que j’ai fait une différence au sein de cette équipe.

«L’équipe a créé quelque chose d’assez génial, en particulier au cours des 24 derniers mois, et je veux vraiment avoir l’impression d’avoir contribué à cela et surfer sur la vague sur laquelle ils sont.

«Mais je veux faire de l’haltérophilie [myself] et peut-être dire « d’accord, cette équipe a fait un autre pas en raison de mon apport, de mon dynamisme et de ma détermination ». »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!