Daniel Ricciardo vise une triple tête pour s’installer pleinement chez McLaren

Daniel Ricciardo attend avec impatience le prochain triplé de la Formule 1, estimant que ce sera la clé de sa période d’installation chez McLaren.

L’Australien ne se sent toujours pas complètement d’accord avec son MCL35M, bien que Bakou ait été une étape positive après le creux de Monaco puisqu’il a marqué des points avec une 9e place.

S’adressant aux journalistes après le GP d’Azerbaïdjan sur le circuit de la ville de Bakou, Ricciardo a déclaré qu’il pouvait se consoler de cette P9, qui le porte à 26 points pour la saison.

“Je pense que je peux, je pense aussi qu’il suffit de faire les tours et de terminer la course”, a-t-il déclaré.

« Cela semble si basique, mais juste pour continuer à apprendre avec la voiture, et je pense qu’il y a eu des moments dans la course où j’en ai pris un peu plus, c’est important.

« Et quelques points, dans une course comme celle-ci, tout peut arriver. Nous pourrions être sur le podium, dans le top cinq ou dans le mur au premier tour. »

Le prochain Grand Prix de France marque le début d’une triple tête, se déroulant sur deux manches en Autriche.

Et Ricciardo pense que ces trois week-ends consécutifs vont « accélérer » son adaptation à la vie chez McLaren.

Après tout, la Formule 1 est vraiment un sport « unique », un sport où les pilotes ne peuvent pas vraiment s’entraîner en dehors des week-ends de course.

Il y a bien sûr des simulateurs, mais dans ceux-ci les « murs ne font pas mal » comme l’a dit Ricciardo.

“En fait, j’attends avec impatience le triple titre, entrer dans un rythme, trois courses d’affilée”, a-t-il déclaré.

« Un peu plus conventionnel, un peu plus d’espace de ruissellement, ça ne nous fera pas de mal.

«Je suppose que lorsque vous essayez d’apprendre un sport, la meilleure façon d’apprendre est de s’entraîner et de le faire.

« Et évidemment, la particularité de notre sport est que nous ne pouvons pas le faire tous les jours, nous ne pouvons pas simplement sortir demain et faire quelques tours.

«Je pense donc que le fait d’avoir trois week-ends consécutifs, de m’entraîner consécutivement, accélérera en quelque sorte ma progression.

« Évidemment, nous avons le simulateur et ces choses aident, mais encore une fois, le simulateur ne fait pas mal, donc ce n’est jamais tout à fait pareil. »

