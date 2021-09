Daniel Rincón conquiert l’US Open junior

in

11/09/2021 à 23:04 CEST

L’Espagnol Daniel Rincón, 18 ans, troisième tête de série, a été proclamé champion junior de l’Open des États-Unis en s’imposant ce samedi 6-2 et 7-6 (6) au chinois Juncheng Shang, première graine.

Rincón est le deuxième joueur de tennis espagnol à remporter le titre de champion junior à l’Open des États-Unis, après Javier Sanchez Vicario, qui l’a réalisé en 1986 en battant la locale Elly Hakami en finale.

Rincón, né à vila, a toujours imposé son tennis agressif, avec un service puissant, qui lui a permis de placer sept as.

Après avoir complètement dominé le premier set, au cours duquel il a réussi deux “breaks” et n’a pas abandonné son service, l’Espagnol a trouvé une plus grande résistance dans le second, lorsque Shang a joué son meilleur tennis depuis le fond du court.

Rincón a abandonné son service pour la première fois, mais l’a récupéré et les deux joueurs sont allés au bris d’égalité, dans lequel Shang a été placé avec 5-3 en sa faveur, mais le joueur de tennis espagnol a récupéré son meilleur jeu de service et monte au filet pour compléter le retour après avoir marqué trois buts d’affilée pour 6-5 et avoir sa première balle de match.

Shang l’a sauvé, mais Rincón a assuré la victoire avec son service en marquant deux buts consécutifs.