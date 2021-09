Daniel Rodríguez pense que battre Kevin Lee ouvrira la porte à des possibilités illimitées

Daniel Rodríguez connaît l’ampleur de sa victoire sur Kevin Lee et entend bien en tirer parti.

Daniel Rodríguez a été retrouvé dos à la toile au premier tour. Cependant, il s’est rallié pour dépasser Lee à l’UFC sur ESPN 30 samedi. Maintenant, il espère que sa victoire la plus prestigieuse à ce jour le mènera à une place dans le classement.

“J’ai l’impression que ce combat a vraiment fait beaucoup pour moi en ce qui concerne les qualifications, et je veux voir où je me situe dans le système de qualification”, a déclaré Rodriguez samedi soir. « Nous verrons ce qui s’ensuit à partir de là. Ou donnez-moi une chance contre un adversaire classé. J’ai l’impression d’être super sous-estimé et je viens de prouver aujourd’hui que je suis une menace pour la division. J’ai l’impression d’avoir envoyé ce message aujourd’hui, et j’ai l’impression d’être sur le radar de beaucoup de ces gars. »

Depuis qu’il a rejoint l’UFC en février 2020, Rodriguez a été constant, prenant plusieurs combats à court terme, y compris le match contre Lee. Il a remporté trois victoires en 2021 et souhaite continuer sur sa lancée en concourant au moins une fois de plus cette année.

“C’était définitivement la plus grosse victoire de ma carrière”, a déclaré Rodriguez. « Kevin Lee était un grand nom, un poids léger classé qui est passé au poids welter. J’étais l’outsider dans ce combat, ce à quoi je suis habitué et avec lequel je me sens à l’aise. J’ai l’impression que tout le truc des outsiders n’est que des chiffres, des classements et des choses comme ça. Je ne fais que commencer, et battre Kevin Lee vient d’ouvrir la porte à des possibilités illimitées. »