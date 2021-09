Daniel Sturridge marque déjà avec le RCD Mallorca

07/09/2021 à 14h05 CEST

L’attaquant anglais Daniel Sturridge a inscrit son premier but pour le RCD Mallorca en amical, une équipe dans laquelle il est à l’essai après plus d’un an et demi d’absence du terrain.. Elle n’a pas de record pour le moment et l’entité ne s’est pas encore prononcée sur son avenir immédiat malgré le fait qu’elle exerce en première dynamique d’équipe.

L’ancien Liverpool, qui a mis fin à son contrat avec Trabzonspor en mars 2020, n’a plus disputé de match officiel depuis et son niveau est inconnu.. A 32 ans, le joueur a confirmé sur les réseaux sociaux que sa motivation est absolue, mais le club n’a pas encore pris de décision à ce sujet et pour le moment ils ne peuvent s’exercer qu’avec l’équipe.

L’ancien joueur de Manchester City, Chelsea, Bolton et West Brom totalise également 119 buts en tant que professionnel en 329 matches officiels, en plus de 45 passes décisives.. Le meilleur moment de sa carrière a été à Liverpool sous la direction de Brendan Rodgers, lorsqu’il a failli remporter la Premier League 2013/14 aux côtés de Sterling et Coutinho.

Objectif : consolider dans l’élite

Majorque a commencé la saison à un niveau élevé: ils ont fait match nul lors de leurs débuts contre le Real Betis et ont battu Alavés et l’Espanyol au minimum pour s’installer en tête du classement avec le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Barcelone, Séville et Valence. Le grand objectif est de consolider le projet dans l’élite après être monté sur la voie rapide la saison dernière.

Pour y parvenir, des joueurs tels que Take Kubo, Hoppe, Maffeo, Jaume Costa et Ángel Rodríguez sont arrivés, en attendant de régler la situation de Daniel Sturridge., ce qui donnerait à l’équipe une expérience supplémentaire et un nez de buteur si elle retrouvait son niveau footballistique.