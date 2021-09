Daniela Álvarez contre Osmel Sousa

. Daniela Álvarez affronte Osmel Sousa dans un concept de beauté

Daniela Álvarez est non seulement devenue un exemple d’amélioration, grâce à l’attitude positive avec laquelle elle a assumé l’amputation d’une de ses jambes, après avoir souffert de graves problèmes de santé l’année dernière, mais elle est également une autorité en matière de beauté.

Et cette fois, la belle ancienne Miss Colombie, qui fera partie du tableau des juges de l’émission de télé-réalité Nuestra Belleza Latina, qui rejoue ce dimanche 26 septembre, a montré qu’en parlant de reines, elle diffère totalement de l’ancienne présidente de le jury de l’émission, osmel Sousa, qui pendant des années a défendu les stéréotypes.

L’ancienne candidate de Miss Univers, qui a représenté son pays au concours international en 2012, a expliqué ce qu’est une vraie reine pour elle. Et contrairement au soi-disant tsar de la beauté, qui a toujours affirmé que la beauté intérieure n’existe pas et que le physique et la stature sont des aspects fondamentaux d’une reine, il a dit que la chose la plus importante dans une vraie reine est ce que chaque personne porte à l’intérieur. .

Malgré sa position sur la beauté, Daniela a affirmé que la partie physique compte, mais pas que toutes les femmes devraient être minces et d’une manière unique, mais rester en bonne santé.

« Une reine se fait dès la naissance. Tout vient de quand nous sommes très petits et que nous construisons, développons, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré l’ancienne Miss Colombie, dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de l’émission Univisión.

« La beauté à la fin n’est pas seulement cette partie physique, quelque chose que nous pouvons voir avec le visuel. Je suis sûr que c’est ce que nous portons à l’intérieur. Cette magie, ce sourire, cette âme, cet ange », a assuré le juge de Nuestra Belleza Latina.

Curieusement, malgré le fait que pendant 10 saisons Nuestra Belleza Latina a favorisé les stéréotypes, à travers le format dans lequel Osmel Sousa était non seulement très exigeant sur l’apparence physique et les figures stylisées, mais même cruel, dans les deux dernières éditions, Le programme a décidé de donner un retour total et a ouvert la porte à toutes sortes de femmes, indépendamment de leur forme ou de leur âge.

Jouer

Critiques d’Osmel2015-12-24T14: 03: 10Z

Nous partageons ici une vidéo rappelant l’époque où Osmel, avec une vision de la beauté opposée à celle de Daniela lvarez, critiquait de manière cinglante des candidats qui avaient l’air différents, ou qui ne correspondaient pas à l’image de beauté parfaite que lui et le spectacle promouvaient depuis des années.

Jouer

phrases d’Osmel que nous aimons | ‘Ce n’est pas ta saison et ça ne le sera pas’ A chaque gala Nuestra Belleza Latina qui passe, le ‘Beauty Czar’ devient plus acide, ce sont les perles qu’il a sorti cette semaine. ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Voir plus du Gala VIP NBL ici bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina tous les… 2016-03- 18T18 : 46: 07Z

La saison 12 du programme Univision commencera ce dimanche à 8P / 7C, et via la page Nuestra Belleza Latina de Right Now sur Facebook, vous pourrez découvrir tout ce qui se passe dans l’émission et des choses dont beaucoup ne se souviennent pas du précédent éditions. Suivez-nous ici.