Daniela Bermúdez n’a pas pu avec Amanda Serrano

La Bonita ne pouvait pas battre le meilleur à Porto Rico, une nuit où le match et le succès étaient en faveur du local. C’est que Daniela Bermudez est tombé au neuvième round par KO face à l’imposante Amanda Serrano, qui a de nouveau remporté le titre de World Boxing Organization et du World Boxing Council dans la catégorie Feather.

L’Argentine s’est battue mais n’a pas pu contre Amanda Serrano (photo .)

La boxeuse argentine a joué l’un des combats les plus importants et les plus difficiles de toute sa carrière, contre la dominante de 57 152 kg. Bermúdez, champion de Super Fly (WBO et WBA), Gallo (WBO et WBA) et Super Bantamweight (WBO et IBF), il était à la recherche du titre dans une nouvelle catégorie (Plume), qui a finalement conquis le favori Serrano, des antécédents étincelants en sept pesos: Superfly (OMB), Gallo (OMB), Super Bantamweight (OMB et WBC), Feather (OMB et WBC), Super Feather (FIB), Lightweight (OMB) et Superlightweight (OMB).

La femme de 31 ans de Santa Fe a été surclassée pendant une grande partie de la confrontation sur la Plaza del Quinto Centenario, à Porto Rico, où au neuvième round un crochet du local l’a assommée. Ainsi, Serrano a remporté sa 40e victoire (30 KO) contre une défaite et un nul; tandis que les statistiques de l’Argentine s’établissaient désormais à 29 victoires (dix KO), quatre défaites et trois nuls.

Avec cet automne, Bermúdez a coupé un invaincu près de sept ans, dans lequel il a eu le privilège de surpasser son idole, Tigresa Acuña, en 2018 pour le combat pour le titre mondial. Pendant ce temps, la meilleure boxeuse de Porto Rico continue sa séquence, puisqu’elle n’a pas perdu depuis le 27 avril 2012, lorsqu’elle a été battue par la suédoise Frida Wallberg. Malgré le résultat, le bilan de l’Argentine qui a sauté dans la catégorie est positif, même si elle devra continuer à travailler pour rester parmi les meilleures du pays et surmonter la difficulté internationale.

