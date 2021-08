Daniela, fille d’Héctor Parra, demande au procureur du CDMX d’examiner le cas de son père – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Daniela Parra demande à Ernestina Godoy, procureure générale de Mexico, d’examiner personnellement le cas de son père, l’acteur Héctor Parra, qui est détenu à la prison de l’Est après que sa sœur Alexa Parra l’a dénoncé pour abus sexuel.

A travers les réseaux sociaux, la fille de l’acteur explique dans un communiqué qu’elle et ses avocats ont rencontré des personnes proches de l’équipe de Godoy pour parler de l’arrestation de son père.

« Le 26 juillet, mes avocats et moi avons rencontré l’équipe proche en charge de Mtra. Ernestina Godoy et il convient de mentionner que le traitement que nous avons reçu était équitable et c’est à la lumière des preuves du contexte du dossier d’enquête qu’une réunion a été convenue avec le coordonnateur général des victimes et le procureur des crimes sexuels.

“Le 28 juillet, ladite réunion a eu lieu avec les zones susmentionnées, demandant à nouveau la supervision correcte de l’accusation portée par le ministère public, exposant les considérations juridiques, l’action inappropriée du député et la dissimulation de preuves qu’ils démontraient l’inexistence des crimes pour lesquels mon père est privé de sa liberté aujourd’hui », indique le communiqué.

D’autre part, il souligne que lors de ladite réunion le Coordinateur Général des Victimes a accepté sa rencontre avec le député fédéral, Sergio Mayer, ce qui confirme, dit-il, le crime allégué de Trafic d’Influence qu’ils ont dénoncé début septembre.

« Lors de cette même réunion, le Coordinateur Général des Victimes A RECONNU qu’en effet, à l’époque, il s’est rencontré avec le député fédéral, Sergio Mayer, pour discuter de la question de l’accusation contre mon père, comme vous le verrez la collusion entre le public susmentionné serviteurs et le député, ce qui prouve le CRIME SUR LES INFLUENCES DE LA CIRCULATION ALLÉGUÉES, pour lequel il sera dénoncé le 1er septembre (sic)… », avance-t-il.

D’autre part, il explique également qu’en raison de la plainte pénale qui a été déposée contre les deux procureurs, qui auraient caché des informations au juge et contre les superviseurs de leur travail et leurs supérieurs, comme c’est le cas du procureur des crimes Sexuelle, agacé le Coordonnateur et le Procureur, et pour cette raison l’examen pertinent des faits reprochés à l’acteur n’a pas été fait.

“Les responsables ont choisi de proposer comme solution de rechercher Alexa pour tenter de se réconcilier, ce que je trouve offensant et bien sûr cela a été rejeté…”, dit-il.

« Il est clair pour moi que la pourriture de l’accusation n’atteint pas Mtra. Ernestina Godoy et sa proche équipe et c’est pourquoi je vous demande à nouveau de revoir personnellement l’accusation que vos subordonnés pouvaient porter à l’époque, se prêtant au caprice du presque ancien adjoint », souligne-t-il.

Héctor Parra a été détenu devant son domicile dans la mairie de Benito Juárez, à Mexico, alors qu’il lavait sa voiture, selon l’émission télévisée “Come joy”, après qu’en 2020, sa fille Alexa Parra a interposé une plainte au bureau du procureur dans laquelle elle a souligné que son père biologique l’avait agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant.

Informations sur El Universal