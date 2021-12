Daniela Luján dit au revoir au programme « Una Familia de Diez »

Malheureusement, le actrice Daniela Luján a quitté la production de « Una Familia de Diez », cependant, c’était pour faire place à une nouvelle production, c’est donc une excellente opportunité pour elle.

C’est vrai, l’actrice Daniela Luján a dit au revoir dimanche dernier à la populaire série télévisée’Une famille de dix‘.

Dans le dernier chapitre, les personnages ils ont tiré de Gaby del Valle de López, personnage que l’actrice incarne depuis près de 14 ans.

Pourtant, il semble que tout était pour donner de son temps à un nouveau projet, dont il se vantait à travers ses réseaux sociaux.

Dans une publication sur son compte Instagram officiel, il a montré sur quoi il travaille actuellement.

Je pense que j’ai bien choisi mon métier… J’ai une booombaaa haha ​​She is Light », a-t-il écrit avec des photos sur un plateau d’enregistrement, qui n’est pas celui de la série dans laquelle il a joué pendant tant d’années.

En d’autres termes, c’est dans l’enregistrement du film ‘Pour une vie entière’, un film avec Luján, Osvaldo De León, Evelyna Rodríguez, Danilo Reynoso et Dino García sous la direction de René Bueno.

Il s’agit d’une comédie romantique qui sortira en 2022, selon les informations actuelles.

Quant à Una Familia de Diez, Pluarco (Ricardo Margaleff) et Ajolotito (Tadeo Bonavides), tous deux de la famille de Gaby, ont dit au revoir au programme télévisé, qui présentera une nouvelle saison en 2022.

En revanche, pour les enfants des années 2000, il n’y a aucun souvenir d’une rivalité plus forte que celle qu’on disait, existait entre Belinda et Daniela Lujan, après qu’elle ait pris le rôle de la première dans la telenovela Complices à la rescousse, sorti en 2002.

Depuis, on raconte que les deux actrices se sont disputées et de nombreux fans de l’époque en voulaient à Daniela après avoir endossé le rôle de Silvana et Mariana, les protagonistes jumelles, après le départ de Belinda du roman.

Après la fin de la telenovela, Belinda a été interviewée et interrogée sur la façon dont elle voyait sa compétition avec Daniela Luján après avoir été supplantée de la tête, et elle a répondu qu' »elle n’avait pas vu de compétition ».

Je pense que la telenovela est terminée, et bien, je ne sais pas, la vérité est que je ne la vois pas comme une compétition. Il est totalement différent de moi. Elle, par exemple, n’impose pas la mode… elle est comédienne, mais elle n’est ni chanteuse ni elle n’impose la mode ».